Une centaine de loups pourraient être abattus en 2019, les éleveurs de l’Aveyron satisfaits

L'État confirme que presque deux fois plus de loups seront abattus en 2019. L’Aveyron et le Tarn devraient aussi figurer dans une zone spécifique matérialisant une zone où les troupeaux sont plus difficiles à défendre.

Aveyron, France

Xavier Doublet, référent pour le plan national Loup auprès du préfet d’Auvergne-Rhône-Alpes va en ce moment à la rencontre des éleveurs pour confirmer les annonces d’Emmanuel Macron. Et évidemment, l’Aveyron est une des étapes principales avec son troupeau ovin de 825.000 bêtes (soit à peu près la moitié du cheptel français.)

De 51 loups tués à 100 environ

Le préfet coordonnateur a confirmé les annonces du président de la République du 7 mars lors du grand débat sur l’écologie. Emmanuel Macron annonçait : "Aujourd'hui, on sait qu'on est passé au-dessus des 500" loups à travers le pays, a-t-il affirmé. "C'est pourquoi le ministère a pris des dispositions très claires pour adapter le niveau des prélèvements, et passer de 10-12% à 17-19%", a-t-il ajouté. Xavier Doublet a donc explicité les chiffres devant les éleveurs aveyronnais.

L’an passé, 51 loups ont été abattus et on estimait à 430 le nombre de loups sur le territoire français. Une espèce qui évolue vite avec 26% de meutes en plus en un an. En 2019, les autorités dénombre entre 500 et 550 loups. Elles estiment donc qu’en passant le seuil des 500, l’espèce n’est plus en danger. Plus scientifiquement, pour l'Office national de la chasse et la faune sauvage (ONCFS) cela correspond "à un premier seuil de viabilité démographique".

On pourra donc abattre plus de loups en France en 2019. Dès avril, une circulaire devrait confirmer le relèvement du seuil à 17 ou 19 % soit une centaine de loups qu’il sera possible de tuer.

Carte des zones difficilement protégeables

Autre motif de satisfaction pour les éleveurs Occitans de Lacaune basés en Aveyron, dans le Tarn et en Lozère, la publication d’une carte qui reconnaîtra enfin que dans cette zone on ne peut pas protéger les troupeaux par des clôtures ou des bergers. Une demande des syndicats depuis au moins deux ans. Dans ce secteur, l’élevage est extensif, constitué de très petits troupeaux.

Attaque en justice des associations

Une cartographie qui hérisse l’association de défense du loup Ferus qui explique dans un communiqué "nous demandons à l’État d’abandonner ses projets de zonage du loup et d’abattage post 500 loups, et de privilégier la politique de protection des troupeaux. Les tirs létaux doivent rester une exception justifiable et non une solution politique de facilité qui devient la règle. Si de tels arrêtés ministériels devaient être signés, nous les attaquerons juridiquement sans attendre."

En 2018, en Aveyron il y a eu 68 attaques de loups et 158 brebis tuées.