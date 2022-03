Une centaine de manifestants à Châteauroux pour le pouvoir d'achat et contre Emmanuel Macron

Une centaine de manifestants se sont rassemblés place de la République à Châteauroux ce jeudi 17 mars. A l'appel des syndicats CGT, UNSA, Solidaires et FSU, ils ont dénoncé la baisse du pouvoir d'achat et réclamé une hausse des salaires. Les manifestants ont également fait part de leur colère contre Emmanuel Macron, alors que la président-candidat doit présenter son programme à l'élection présidentielle cet après-midi.

"Monsieur Macron se réveille trop tard"

A peine entré dans la course à sa réélection, le chef de l'Etat est déjà contesté. Chez de nombreux manifestants, l'annonce du dégel du point d'indice des fonctionnaires en début de semaine galvanise la colère. A quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, ils n'y voient qu'une promesse électorale supplémentaire. "Nous dire : si vous votez bien, on dégèlera le point d'indice dans 3 mois, ce n'est pas acceptable, s'énerve Matthieu Henner, représentant syndical SNES-FSU au lycée Blaise Pascal de Châteauroux. On s'est pris 4 % d'inflation, autrement dit, une perte de 4 % du pouvoir d'achat pour tous les fonctionnaires, on ne s'en sort plus. Monsieur Macron se réveille trop tard, il fallait réaliser avant que les fonctionnaires ne voteraient sûrement pas pour lui s'il ne tenait pas ses promesses".

"Les débats tournent toujours autour des mêmes thèmes"

Plusieurs partis politiques étaient également présents, notamment La France Insoumise, le Nouveau Parti Anticapitaliste et Lutte ouvrière. Les soutiens des candidats de gauche à la présidentielle ont notamment dénoncé le décalage entre les préoccupations des Français et les thèmes qui dominent la campagne. "De grands sujets ne sont pas abordés, comme le dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, NDLR) qui est alarmant. Tout ça parce que les débats tournent toujours autour des mêmes thèmes, la sécurité et l'immigration, alors que ce n'est pas ça la préoccupation, c'est le pouvoir d'achat", regrette Eloise Gonzalez, candidate LFI aux législatives dans la première circonscription de l'Indre.

Pour la cheffe de file de La France Insoumise dans l'Indre, il faut recentrer le débat sur l'économie et la souveraineté nationale. "Sur comment on arrive à récréer de l'emploi emploi en France et sur la redistribution des richesses", précise-t-elle. En matière de redistribution des richesses, le candidat Lutte ouvrière aux législatives dans la deuxième circonscription de l'Indre, Damien Mercier va encore plus loin. "Chaque travailleur doit avoir au moins 2.000 euros de revenus, c'est indispensable pour vivre décemment, sans être stressé en permanence, estime-t-il. Pour les obtenir, les travailleurs doivent se bagarrer contre les parasites qui s'approprient tout l'argent et qui créent cette inflation".

A Bourges dans le Cher, les manifestants ont prévu de se rassembler ce jeudi 17 mars à 17h30 sur le parvis de l'ancienne maison de la culture.