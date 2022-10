Une centaine de manifestants à Dijon, "piqûre de rappel" pour la hausse des salaires

"Ce sont les profits qu'il faut réquisitionner". "La retraite avant l'arthrite". Voilà ce qu'on pouvait lire à Dijon sur les pancartes, au son de "la victoire en chantant", jeudi 27 octobre 2022 devant la Préfecture de Côte-d'Or. Une centaine de manifestants étaient réunis à l'appel d'une intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires), pour la hausse générale des salaires mais aussi contre la réforme des retraites.

"Un point d'étape"

"On est en pleine période de vacances, bien sûr, c'est plus compliqué, mais le but n'était pas de faire une manifestation avec 3000 personnes, c'était de marquer le coup, de dire 'on est là', 'comptez-sur nous, on ne lâche rien'". Sylvain Lachaise, secrétaire de la CGT organismes-sociaux à Dijon, insiste sur les revendications : "augmentation des salaires, et indexation des pensions sur l'inflation".

Une centaine de personnes seulement, le rassemblement du jour n'est pas massif. Il recontextualise : "On est sur la suite du 29 septembre et du 18 octobre , des journées qui ont été crescendo au niveau de la mobilisation, puisqu'on était 1500 pour la première et 2500 pour la deuxième. C'est un point d'étape avant la nouvelle mobilisation du 10 novembre".

Les manifestants réclament une hausse généralisée des salaires © Radio France - Adrien Beria

Ils s'inquiètent aussi de la réforme des retraites © Radio France - Adrien Beria