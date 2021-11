Une centaine de manifestants à Poitiers contre les violences sexistes et sexuelles

L'appel du collectif féministe #NousToutes dans la Vienne a rassemblé une centaine de personnes ce dimanche 21 novembre à Poitiers, contre les violences sexistes et sexuelles. La manifestation a été organisée en amont de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre. Samedi, plusieurs dizaines de mobilisations ont également eu lieu partout en France, 50.000 personnes ont participé au cortège à Paris selon les organisateurs. Ils étaient 350 à Niort, dans les Deux-Sèvres, selon la police.

Rendre hommage aux victimes et sensibiliser les Poitevins aux violences sexistes et sexuelles

Pendant deux heures, les manifestants, essentiellement des femmes, ont interpellé les passants sur le marché des Couronneries. Ils ont rappelé le nombre de féminicides en France cette année : 101 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint selon un collectif qui les recense. Dans le cortège, des pancartes en forme de cercueil, d'autres qui dénoncent la culture du viol, des "Ras le viol" lancés au haut-parleur et une chanson de ralliement : "Nous sommes les femmes, nous sommes fières et féministes et radicales et en colère !" Des tracts avec les principaux numéros à composer en cas de violences ont également été distribués.

Je n'ai plus confiance envers la police et la justice sur ce sujet - Mahdi, 22 ans

"On espère sensibiliser les Poitevins et Poitevines aux violences sexistes et sexuelles et aussi rendre hommage aux victimes malheureusement décédées sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon cette année", explique Marie porte-parole du collectif #NousToutes dans la Vienne. "J'ai pas envie de vivre dans un monde où les violences faites aux femmes sont acceptées, moi je veux vivre dans un monde où on peut sortir seule le soir sans se dire qu'on est courageuse, où est protégées et où se sent en sécurité et aujourd'hui c'est pas le cas", affirme Aimée, 20 ans.

Quelles solutions ?

"Je n'ai plus confiance envers la police et la justice sur ce sujet quand je vois que des plaintes de femmes victimes de violences ne sont pas prises, si je me fais agresser dans la rue j'ai plus de chances en me défendant toute seule qu'en appelant la police, je perds un peu espoir", avoue Mahdi. Comme la jeune femme, plusieurs participantes disent avoir une forme de défiance envers les autorités.

Les manifestants au départ du rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles, à Poitiers. © Radio France - Thomas Vichard

Alors quelles solutions apporter pour mettre fin à la situation ? "Ce qu'on demande c'est de protéger et accompagner les victimes au mieux. Donner plus de moyens financiers et humains aux forces de l'ordre, aux associations sur le terrain. Il faut débloquer des fonds et l'intérêt pour ce sujet, c'est vital" détaille Marie. "On attend des campagnes d'éducation et de visibilisation pour apprendre comment réagir aux violences faites aux femmes et aux enfants, une formation des forces de l'ordre pour les obliger à prendre les plaintes et les considérer, une formation aussi de la justice pour qu'aujourd'hui la culture du viol ne soit plus présente dans nos tribunaux et on attend surtout d'être prises au sérieux, écoutées et entendues", complète Aimée.

Des élus de la ville de Poitiers ont également participé au rassemblement, dont Léonore Moncond'huy, la maire et la conseillère municipale déléguée à l'égalité des droits, Alexandra Duval.

D'autres marches pour dire "stop" aux violences faites aux femmes sont prévues à Poitiers jusqu'au 25 novembre. Notamment une manifestation aux flambeaux organisée par le collectif du 8 mars à partir de 18h ce jeudi au départ de la place Alphonse Le Petit.