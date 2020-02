Une centaine de manifestants bloque l'accès de l'aéroport de Chambéry

Une petite centaine de manifestants bloque l'entrée de l'aéroport de Chambéry ce samedi. Trois associations : Extinction Rebellion, Attac et Les amis de la Terre, demandent à terme la fermeture de l'aéroport pour limiter la pollution dans le bassin chambérien.

Chambéry, France

Trois associations et une centaine de militants bloque l'entrée de l'aéroport de Chambéry ce samedi. Ils demandent à terme, la fermeture de l'aéroport mais surtout, la réduction du trafic aérien et la taxation du kérosène, pour limiter la pollution dans le bassin chambérien. Si l'accès aux voitures est bloqué, les accès piétons eux sont accessibles et aucun vol n'est annulé.

Les associations Extinction Rebellion, Attac et Les amis de la Terre se sont donnés rendez vous vers 11 heures samedi matin devant l'aéroport de Chambéry. Une petite centaine de manifestants bloquent l'accès voiture de l'aéroport en s'asseyant sur la route et en empilant des skis. "En revanche les piétons peuvent passer" précise une manifestante.