Une centaine de manifestants demandent la "Justice pour Julie" à Poitiers

Ce dimanche 7 février, entre 80 et 100 personnes ont manifesté leur soutien à Julie à Poitiers. Cette jeune femme accuse 20 pompiers de l'avoir violée quand elle avait entre 13 et 15 ans. Trois sont poursuivis pour atteintes sexuelles sur mineure. Une qualification que refusent les manifestants.

Dans les rues du centre-ville de Poitiers ce dimanche 7 février, un rassemblement a demandé la "Justice pour Julie". Ils étaient une centaine pour dénoncer la qualification des faits par la justice. Julie (prénom d'emprunt) est une jeune femme de 25 ans. Elle accuse 20 pompiers de l'avoir violé entre ses 13 et ses 15 ans en région parisienne. Trois, seulement, sont accusés d'atteintes sexuelles sur mineure, un délit qui est jugé au tribunal correctionnel et non pas un viol qui est un crime aux Assises. Ce mercredi 10 février, la Cour de cassation doit trancher sur la qualification des faits.

Je ne supporte plus que ces faits soient impunis." - Sylvie.

Les manifestants dénoncent aussi toutes les violences faites aux femmes et appellent à faire changer la peur de camp. "Agresseurs, violeurs, à vous d'avoir peur", scandent-ils. Parmi les manifestantes, il y a Sylvie. Elle a vécu des viols et des agressions sexuelles. Elle est présente pour que la parole des femmes soit écoutée. "À partir de mes six ans, j'ai été victime de viols et d'attouchements. J'ai eu dix agresseurs et personne ne m'a cru, ce n'est jamais passé en justice. Je ne supporte plus que ces faits soient impunis", témoigne-t-elle.

Contre l'impunité des agresseurs

Ce que rejettent aussi en bloc les participants, c'est une forme d'impunité des agresseurs. "Y'a plein de violeurs qui sont encore en liberté, ou qui ont été jugés, mais qui n'ont aucune peine, ou une peine assez moindre pour ce qu'ils ont fait. Il faudrait changer ça", regrette Fanny. C'est pour ça qu'elle est là ce jour. Manifester, c'est prendre la rue, occuper l'espace public pour Maria. "Le fait de se regrouper, surtout dans les rues, le fait qu'on entende nos voix et de dire 'on est là', on veut se faire écouter parce que le gouvernement fait la sourde oreille", dénonce cette membre du collectif Soror, un collectif féministe qui a été créé à Poitiers en septembre.

Pour un âge légal de consentement à 15 ans

Cette manifestation a aussi lieu en plein débat sur l'instauration d'un âge légal de consentement. Ça n'existe pas en France. Une proposition de loi a été votée au Sénat pour l'instaurer à 13 ans. Insuffisant pour Anna, du collectif Soror. " On demande à ce que l'âge du consentement soit fixé à 15 ans, et que tout rapport sexuel entre un majeur et un ou une mineure sexuelle soit qualifié de crime et de viol", assure-t-elle. Elle poursuit : " à 13 ans, on ne peut pas dire oui, on n'a pas de consentement."