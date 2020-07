Une centaine de manifestants devant le Marineland d'Antibes pour dénoncer la captivité des animaux

Une centaine de militants du collectif "Groupe anti-captivité" (GAC) ont manifesté devant le Marineland d'Antibes pour dénoncer la captivité des animaux et alerter les passants et visiteurs. Ils s'inquiètent pour la santé de l'orque Inouk.

Nouvelle action des anti-Marineland ce dimanche. Une centaine de manifestants se sont rassemblés devant le parc animalier d'Antibes. L'appel a été lancé par le "Groupe anti-captivité" (GAC). Le collectif a reçu le soutien du parti animaliste.

"Nos revendications sont toujours les mêmes : crier haut et fort stop à l'exploitation des animaux", explique Corinne Bouvot l'une des fondatrices du GAC. Un rassemblement aussi pour Inouk. Les militants sont préoccupés par son état de santé. "One Voice s'est infiltré dans le Marineland en début d'année et a pu prendre des photos de la doyenne des orques. Ses dents sont dans un état lamentable. Un orque devrait vivre plus de 60 ans, là il ne va pas bien alors qu'il a une vingtaine d'année".

_9_0 associations françaises et étrangères appellent à manifester le 16 août prochain.