Une centaine de manifestants pour le climat à Amiens

Une mobilisation en demi-teinte : une centaine de personnes s'est rassemblée à Amiens ce samedi après-midi pour le climat, à l'occasion de la COP26. Pour les manifestants, notamment les plus jeunes, tout l'enjeu est désormais de donner plus d'ampleur à la mobilisation.

Ils étaient une centaine à se rassembler place René Goblet à Amiens, ce samedi après-midi : les manifestants pour le climat ont profité de la COP26 pour rappeler les dirigeants internationaux à leurs engagements, pris lors des sommets précédents. Une mobilisation en demi-teinte reconnaissent certains, qui espèrent maintenant multiplier les actions pour maintenir la pression.

Envie de renouer avec les grandes "marches climat"

"Il y a des progrès faits par rapport à il y a quelques décennies, mais pas assez", tacle Nina. "Les prévisions sont terrifiantes, ajoute sa camarade de lycée, Iris. Il faut des manifestations, mais pas de cette échelle, car sans ça, ça ne fait pas parler. Il faut plus de rassemblements, d'affiches, de communication sur internet car c'est là que les jeunes sont." Elles sont d'ailleurs tombée par hasard sur la manifestation, alors qu'elles s'étaient déjà mobilisées à plusieurs reprises sur la question.

L'ambition, c'est donc de revivre les grandes "marches climat" qui avaient rassemblé des milliers de personnes à travers toute la France en 2018. Stéphanie, 15 ans, tente de mobiliser autour d'elle : "j'ai _des amis qui ne sont pas forcément engagés, alors j'essaie de les inviter sur les manifestations_. Parfois ça marche ! Je me dis qu'il y a encore quelque chose à faire avec les jeunes." Pas question de compter sur la COP26 pour Flore, qui travaille dans les énergies renouvelables : "on est là aujourd'hui pour montrer que ça nous tient à cœur et qu'il y a des choses à faire."

Une jeunesse qui veut aussi associer les générations précédentes à sa cause. "On est tous coupables, estime Stéphanie, ce n'est pas qu'une génération." "On subit de ce que d'autres ont fait avant nous, mais ce serait trop facile de subir et de ne rien faire", ajoute Iris. D'autant qu'il y a, peut-être, une fenêtre de tir en France pour peser dans la balance des décisions politiques pour Brieuc : "les politiques sont assez sensibles aux rapports de force, si on arrive à se mobiliser régulièrement. On rentre dans une période électorale en plus, lance le jeune homme. _C'est l'occasion d'imposer ces thèmes dans la campagne._"