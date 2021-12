Plus de 200 manifestants rassemblés à Châteauroux contre l'extrême droite

13 organisations, syndicats, associations et partis politiques de l'Indre, appelaient à la mobilisation contre l'extrême droite ce samedi 11 décembre place de la République à Châteauroux. Ils étaient 220 manifestants pour dire non aux idées racistes, homophobes et sexistes. Des représentants du PS, de la France Insoumise, du PCF et du NPA étaient notamment présents. Tous dénoncent la montée de l'extrême droite en France.

"On ne s'habituera pas à ce qu'on juge ignoble"

La montée des idées d'extrême droite inquiète les manifestants. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elles se sont maintenant répandues à toutes les franges de la société. "On parle beaucoup de Zemmour et de Le Pen, et on voit des manifestations attaquées par des militants d'extrême droite, raconte Antoine Godon, militant du NPA. On voit aussi une montée des idées d'extrême droite aussi au sein de la police, c'est pour ça qu'on manifeste, pour dire qu'on ne s'habituera pas à ce qu'on juge ignoble".

Des militants du NPA étaient notamment présents à la manifestation © Radio France - Justine Claux

Ce qui inquiète surtout le PCF, c'est la banalisation de idées d'extrême droite, dont il juge les médias responsables. "Certains médias appartenant à des milliardaires font le choix de mettre en place des roues de secours à un éventuel échec de Macron, explique Dominique Boué, secrétaire départemental du PCF. Ces roues de secours s'appellent Zemmour et Le Pen. Le danger est là et les médias ont une part de responsabilité".

Le PCF estime les médias en grande partie responsables de la montée des idées d'extrême droite © Radio France - Justine Claux

"On est plus nombreux qu'eux"

Les conséquences de cette surmédiatisation sont dangereuses, estime le PS. "Eric Zemmour et tous les propos qu'il a pu tenir sur les plateaux télé ont fait monter ce sentiment que cette parole est légitime, ajoute Delphine Chambonneau, première secrétaire du parti socialiste de l'Indre. Il appelle à l'insurrection et à la violence, c'est dangereux".

Mais plupart des manifestants l'assurent : "on est plus nombreux qu'eux". Pour le vérifier, le rendez-vous est donné aux urnes en avril prochain.