Une centaine de manifestants se réunissent à Allevard pour demander la réouverture du Collet pour Noël

Alors que certains ont pu rechausser leurs ski ce week-end, d'autres attendent impatiemment la réouverture des remontées mécaniques. A Allevard, dans le massif de Belledonne, une centaine de personnes ont manifesté ce dimanche place de la Résistance, à l'appel du domaine du Collet, des élus et des socio-professionnels, pour demander l'ouverture des remontées mécaniques pour Noël.

Un rassemblement où se trouvaient les professionnels des remontées mécaniques, des pisteurs, l'Ecole de ski français et les commerçants de la station, mais aussi des usagers des pistes, impatients d'y retourner pour Noël.

Même les plus petites trépignent à l'idée de retourner sur les pistes. - Ski Club Allevardin

Sur le décret publié ce samedi autorisant les ski clubs à utiliser les remontées mécaniques, Xavier Philippé, président du Ski Club Allevardin a été "surpris comme tout le monde. Ça peut paraître positif, mais on n'a aucune assurance, surtout qu'ouvrir une piste et une remontée ça coûte cher. Et puis pour les touristes qui seront en station, ça les embrouillera encore plus sur ce qu'il est possible ou pas de faire" explique-t-il.