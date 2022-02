Mobilisation de mineurs isolés contre la fermeture de leur centre d'hébergement à Toulouse

Environ cent mineurs isolés se sont mobilisés avec les membres des associations qui les accompagnent, vendredi soir à Toulouse, sur la place du Capitole. Ils dénoncent la fermeture de leur centre d'hébergement, les Tourelles, dans le quartier Lardenne. Une décision annoncée par la municipalité, propriétaire des lieux, dans une lettre datée du 25 janvier. Selon ce courrier, la décision doit être effective dès le lundi 7 février.

Au cours de cette mobilisation, les jeunes dansent et chantent, la sono poussée à fond. Pourtant le cœur n'est pas vraiment à la fête. Dans quelques jours, une centaine de personnes, présumées mineures, risque de se retrouver à la rue, sans solution. Sdya a 17 ans. Il est originaire de Côte d'Ivoire et à son arrivée en Europe il a dormi dehors et dans des gares. Une situation qu'il veut à tout prix éviter : "A l'heure actuelle dehors, il fait froid. On est très inquiets, on n'a pas de solution, on ne sait pas quoi faire."

"La mairie s'en fout de nous"

Pour autant, ces jeunes dénoncent également les conditions dans lesquelles ils sont hébergés actuellement. Koniba, originaire de Côte d'Ivoire a 16 ans : "C'est catastrophique. On mange une seule fois par jour et il n'y a ni chauffage ni eau chaude. Ca montre que la mairie s'en fout de nous !"

Sdya, Koniba et la centaine de jeunes qui est hébergée dans ce centre attendent que leur statut de mineur isolé soit reconnu par la justice. Pour éviter qu'ils ne soient à la rue, la ville de Toulouse a mis à disposition en 2019 ces locaux, un ancien Ehpad. Mais les choses ne se sont pas passées comme espérées et la municipalité dénonce des violences entre les jeunes.

Un centre d'hébergement squatté ?

Une fausse accusation selon Jennifer Gruman de l'association Tous-tes En Classe 31, qui intervient auprès de ces jeunes : "Ils ne sont pas les auteurs des violences, _ils ont été les victimes_. On s'est retrouvés dans le bâtiment avec des gens qui n'appartenaient pas au dispositif, des squatteurs et qui ont posé ces problèmes de violences. Nos jeunes ont été impeccables ! Ils ont fait appel à la mairie pour être protégés et la mairie a mis des mois à leur répondre."

Un dialogue a été initié cet hiver entre la municipalité, les quatre associations qui œuvrent dans ce centre et les occupants. Selon les associations, une promesse aurait été faite de ne pas fermer le centre avant la fin du mois d'avril, promesse qui ne serait donc pas tenue selon les bénévoles.

"C'est fondamental qu'ils restent ensemble"

La mairie affirme vouloir trouver des solutions individuelles, au cas par cas, mais cette réponse ne satisfait pas Jennifer Gruman : "Qu'est-ce qu'il va se passer ? Nos gamins vont être dispatchés dans toute la métropole. Et on a déjà eu une expérience comme ça pendant le Covid-19. Les jeunes qui étaient envoyés ailleurs n'avaient pas de suivi médical, pas de suivi scolaire et n'ont pas eu à manger. C'est fondamental qu'ils restent ensemble. Ils ont besoin de se soutenir."

Une centaine de mineurs isolés est hébergé au centre des Tourelles, à Toulouse. © Radio France - Cyrille Ardaud

Dans un communiqué envoyé à la presse, Daniel Rougé, le 1er adjoint du maire de Toulouse et Vice-président du Centre communal d'action social explique que : "notre souhait est de poursuivre le travail partenarial que nous avons engagé [....]. L’objectif est de reconstruire un cadre de mise à l’abri et d’accompagnement pour ces jeunes en attente de clarification de leur situation administrative. C’est un enjeu de lutte contre le sans abrisme, d’inclusion et de prévention de la délinquance. En attendant, en ce qui concerne ces jeunes, les besoins premiers (accès à l’eau, à l’électricité et à l’alimentation) seront garantis par la collectivité. Un recensement des situations a été proposé pour permettre des orientations et éviter les sorties « sèches » à la rue. Le dialogue doit demeurer possible dans cette optique."