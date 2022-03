Une centaine de motards ont défilé à Amiens contre la Zone à Faibles Émissions

"C'est un drame social", explique Eddy Vanzwaelmen, le référent des bikers dans la Somme. Lui et la centaine de motards présents, ce samedi après-midi, à Saint-Sauveur ne veulent pas de la ZFE qui doit arriver à Amiens. "C'est l'obsolescence programmée de nos véhicules alors que la loi climat est censée la supprimer. C'est aussi un drame puisque dans les familles, quand le gamin aura son permis et récupèrera la vieille voiture, il ne pourra plus rouler en ville et sera obliger, avec les pauvres, de se tasser dans les transports en commun", dit-il encore.

"Nous aussi on aime notre planète, nos montagnes, nos mers et on a envie de le laisser à nos enfants. Mais on ne veut pas vivre dans un pays où on ne pourra plus pratiquer notre passion, la moto", regrette encore Eddy. "Chez nous, il y a des gens qui ont des vieilles motos mais elles sont en très bon état. Avec la ZFE, on ne pourra plus rouler avec à Amiens. Et obliger à jeter des véhicules en bon état, ce n'est pas écologique. On sait que fabriquer un véhicule électrique c'est bien plus polluant qu'un moteur thermique. On dit que c'est de l'écologie écolobobo", conclut-il.

Le cortège de motos à quitté la zone des Bornes du Temps vers 15 heures ce samedi avant de s'engager sur la rocade amiénoise, puis d'arriver, en fin d'après-midi, à la gare de la capitale picarde. Dans les autres revendications des bikers, la mise en place du contrôle technique deux roues ou encore l'arrivée prévue de radars anti-bruit.

Les bikers de France, soutenus par la Fédération des motards en colère, ont défilé contre la ZFE à Amiens, le contrôle technique et les radars anti-bruits. © Radio France - Bastien Thomas