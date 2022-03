Une centaine de participants à un rassemblement pour la paix en Ukraine à Saint-Étienne

Un peu plus de trois semaines après le début de la guerre en Ukraine, un nouveau rassemblement pour la paix était organisé à Saint-Étienne ce samedi matin. Ils étaient une centaine réunis sur la place Jean-Jaurès, moins que lors des précédentes manifestations.

Daniel Durand, animateur du comité du Mouvement de la paix de la Loire n'est pas surpris par cette baisse de la mobilisation.

Je pense que pour les gens, leur sensibilité n'a pas changé face à la guerre, aux images de dévastation, aux malheurs des populations, mais bien sûr, ils ont été vers la première urgence, l'envoi d'aide humanitaire, l'accueil de premiers réfugiés parce que c'est le plus important.

Mais pour le militant, il est important de rester mobilisés. "On est dans une période où il faut plus que jamais faire entendre, pas seulement la solidarité matérielle, mais une solidarité pour la paix parce qu'on est au moment où, sur le terrain, il va peut être y avoir des débuts de négociations. Et il faut que la poussée de l'opinion publique pousse nos dirigeants à faire le maximum pour favoriser des négociations pour aboutir sur un accord diplomatique."

Daniel Durand ne pense pas appeler à une nouvelle manifestation samedi 26 mars mais plutôt développer des initiatives locales, notamment des lettres aux élus pour "peser en faveur d'un accord de paix."