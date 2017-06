Une centaine de personne devant la mairie de Pau pour soutenir la Maison des Sourds

Ils étaient une centaine devant la mairie de Pau ce samedi après-midi pour soutenir la Maison des Sourds. La mairie demande à l'association de déménager, mais les locaux proposés ne seraient pas adaptés.

Dans le cortège les slogans et les pancartes alternent entre langue parlée et langage des signes. Ils étaient une centaine ce samedi après-midi à manifester devant la mairie de Pau pour soutenir la Maison des Sourds.

La Maison des Sourds refuse de déménager

L'association est logée depuis plus de 30 ans dans des locaux au 66, rue Montpensier, juste à côté du Parc Lawrence. Mais la mairie leur a demandé de déménager dans le cadre du plan de rénovation urbaine. Sauf que les autres locaux proposés par la ville ne conviennent pas à l'association. Le premier était insalubre, le second beaucoup trop petit: 40 m² au lieu des 110 m² actuels. Résultat: l'association ne pourrait plus faire toutes les activités qu'elle organise actuellement, comme les soirées de rencontre entre sourds et entendants, ou encore les cours de langue des signes. Pour le moment le dialogue est rompu entre l'association et la mairie. Même si la ville de Pau a accordé un sursis: l'association a jusqu'à janvier 2018 pour déménager, au lieu du 1er juin 2017 comme cela était prévu initialement.

Un handicap invisible

Devant la mairie, Elizabeth Bianconi fond en larme dès qu'elle évoque le sujet. Son fils, Mathéo a 16 ans, il est sourd, et pour la famille la Maison des Sourds est un soutien indispensable. Ils habitent à Asson mais viennent très régulièrement à Pau pour que Mathéo et ses parents puissent rencontrer d'autres familles, se faire des amis, échanger des conseils. L'association leur fournit aussi un accompagnement social, parce que quand on est sourd "tout est compliqué" explique Brigitte Casaban la trésorière de l'association. Passer un coup de fil, aller chez le médecin, rien n'est simple.

On se bat tous les jours pour eux, c'est très dur. On est très inquiets et très en colère contre la maire » Elizabeth Bianconi, maman d'un enfant sourd

Elizabeth, maman d'un adolescent sourd est bouleversée Copier

L'association a obtenu un rendez vous la semaine prochaine avec le directeur de la Béarnaise Habitat, qui doit racheter leurs locaux rue Montpensier dans le cadre du plan de rénovation urbaine. Pour le moment aucune nouvelle entrevue n'est prévue avec la mairie qui assure qu'elle fait tout son possible pour trouver des locaux adaptés.