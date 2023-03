Une centaine de personnes dénoncent les violences policières devant la préfecture de Dordogne

Une centaine de personnes se rassemblent jeudi 30 mars, à 18h30, devant la préfecture de Périgueux. Ils dénoncent des violences policières, notamment samedi 25 mars dans la manifestation à Sainte-Soline (Deux Sèvres) contre les méga bassines. Portes paroles de collectifs, membre d'associations ou citoyens s'emparent du mégaphone pour lire des discours ou témoigner.

"Je vous garantis que ce ne sont pas les manifestants qui ont attaqué", martèle Jean-Luc, membre de la Confédération Paysanne présent le week-end dernier à Sainte-Soline. Il raconte : "Tout de suite les CRS se sont mis en position et ont envoyé des grenades lacrymogènes. C'était la guerre."

"La meilleure défense, c'est l'attaque"

Nathalie et Céline avaient également fait le déplacement. "On est encore en état de choc, ça a été deux heures de déferlement de bombes", déclarent-t-elles. Céline tient un parapluie multicolore dans la main où il y a écrit : "ceci est mon arme de guerre". Ce week-end, elle dit avoir vu beaucoup de manifestants se protéger des grenades avec des parapluies.

Théo, 23 ans, dénonce des policiers "meurtriers et assassins" et en veut surtout au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il était à Sainte-Soline avec Etienne, les deux jeunes hommes "ne s'attendaient pas à une telle violence". Mais pour eux, la violence dont ont fait preuve également les manifestants est compréhensible. "Quand on est pacifiste, on ne nous écoute pas, donc la violence vient spontanément. Dès fois, la meilleure défense, c'est l'attaque", assurent-t-ils.

Une manifestation spontanée

Ce jeudi soir, ils sont surtout venus "en soutien et en hommage" aux personnes blessées. L'un d'eux, Serge, est toujours entre la vie et la mort, plongé dans le coma. Des manifestants ont écrit son prénom sur une bâche bleue qu'ils dressent pendant les prises de parole.

Une fois les discours terminées, la moitié des manifestants encore sur place entament des chants, scandent des slogans puis lancent une manifestation dans les rues de Périgueux. En tête, des lycéens dénoncent : "une police qui réprime son peuple plutôt que le protéger".