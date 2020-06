Une centaine de personnes devant la préfecture du Gard pour dénoncer les violences policières et le racisme

Après un appel lancé sur les réseaux sociaux, comme dans de nombreuses villes en France, un rassemblement s'est tenu à Nîmes ce samedi 6 juin pour dénoncer les violences policières et le racisme. Vers 16 heures, plus d'une centaine de personnes ont demandé "justice" devant la préfecture du Gard. Ces manifestants sont venus dénoncer les interpellations violentes qui ont mené à la mort de Georges Floyd aux Etats Unis, et réclament la vérité autour du décès il y a quatre ans, d'Adama Traoré en banlieue parisienne. Des manifestants munis de pancartes "No Justice, no Peace", "I can't breathe" ("je ne peux pas respirer") ou encore "Fin de l'impunité justice pour Adama Traoré".

Des pancartes pour dénoncer la mort de George Floyd aux Etats-Unis © Radio France - Romane Porcon

Masque et pancarte pour dénoncer les violences policières © Radio France - Romane Porcon