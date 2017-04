Une centaine de personnes hospitalisées au CHU de Caen en marge du carnaval étudiant

Record de participation au carnaval étudiant de Caen : 30.000 participants pour cette 20e édition. Côté secours, on a dénombré un peu plus de 400 personnes prises en charge sur les différents postes avancés des pompiers. Une petite centaine ont été hospitalisées.

Pour sa 20e édition, le carnaval étudiant de Caen s'offre un nouveau record de participation : 30.000 personnes ont déambulé dans les rues, sous un beau soleil. Des costumes plus originaux les uns que les autres. Et un événement qui reste donc le plus grand carnaval étudiant d'Europe. Une journée et une soirée qui n'ont pas été de tout repos pour les effectifs de sécurité et les secours : plus de 400 policiers et gendarmes, 80 adjoints de sécurité et policiers municipaux et 300 personnels de santé et de secours. "Notre dispositif était dimensionné pour gérer entre 30 et 35.000 personnes", explique Sandy Voyen, responsable du PC sécurité du carnaval. On reste sur un événement festif mais avec des prises en charges dues à l'alcool et des petits traumatismes, comme des chutes", ajoute-t-il.

412 personnes prises en charge par les pompiers

Jeudi, les sirènes des pompiers n'ont pas arrêté. "On a 412 personnes qui ont été prises en charge dans les postes médicaux avancés. Parmi elles, un peu moins d'une centaine ont été admises au CHU de Caen. Deux policiers ont été légèrement blessés lors d'une interpellation", confie Philippe Lailler, l'adjoint au maire chargé de la sécurité de la ville de Caen. A noter que six personnes ont été placées en garde à vue pour des faits de violences essentiellement.

Le ballet des carnavaliers a été suivi de celui des agents de propreté de la ville. "Nous sommes tous sensibles qu'il y a une gêne pour les habitants, pour les automobilistes et les commerçants", précise Philippe Lailler.

