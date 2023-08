Une centaine de personnes manifestent à Itxassou en soutien à la jeune fille victime de tentative d'enlèvement

Les habitants d'Itxassou ont tenu à venir soutenir la jeune adolescente, victime d'une tentative d'enlèvement alors qu'elle marchait dans la rue principale du village, samedi 5 août. Elle se rendait au travail dans un restaurant d'Itxassou quand trois hommes à bord d'un fourgon l'ont abordée, avant de tenter de la forcer à monter dans le véhicule. Cinq jours plus tard, le collectif féministe Femin'hintza et l'organisation Itaia appelaient les Itsasuar à se rassembler sur la place du village pour lui apporter leur soutien. Une centaine de personnes s'est réunie, pour écouter les courtes prises de parole des représentantes des deux associations.

"Ça aurait pu m'arriver"

Les faits ont choqué les habitants. "On ne pensait pas que ça pourrait arriver dans notre petit village d'Itxassou, surtout en pleine journée, aux yeux de tout le monde alors qu'elle allait au travail", se désole Xibi. La méfiance grandit aussi chez les jeunes filles, comme Miren, 17 ans. "Ce sont des rues que j'emprunte tous les jours, ça aurait pu m'arriver, on a le même âge. Quand on me disait de faire attention, pour moi, c'était abstrait. Là, c'est devenu concret. Mais ce n'est pas à moi de faire attention, c'est aux parents des agresseurs et de les éduquer"

"Pour nous c'est inacceptable, ce qui s'est passé à Itxassou n'est pas un cas isolé. C'est systémique", explique Maddi Sarasua, membre de l'organisation Itaia. Des faits qui arrivent aussi dans un contexte particulier après les fêtes de Bayonne où cinq plaintes pour viols ont été déposées. À l'approche des fêtes d'Itxassou, un dispositif est en train d'être mis en place avec le comité pour faire de la prévention et de l'écoute en cas d'agressions sexuelles.