Une centaine de personnes mobilisées au sein de la "brigade Covid" à la CPAM du Gard

"Allo ? C'est la brigade Covid de la CPAM." Si vous recevez ce genre d'appel, c'est certainement parce que vous avez été en contact avec une personne testée positive au Covid 19. Tous les jours depuis la mi mai, ils sont plusieurs dizaines à être mobilisés pour appeler les cas contacts et leur indiquer la marche à suivre. Une brigade qui fonctionne 7 jours sur 7, de 8h30 à 18h. "Pour une personnes qui est positive et symptomatique, on va rechercher les personnes avec lesquelles elle a été en contact jusqu'à 48 heures avant l'apparition des symptômes, précise Patrice Héraud, directeur adjoint de la CPAM du Gard. Ce que l'on cherche, ce sont les cas contacts à risques."

Les situations les plus fréquentes en la matière, ce sont les contaminations au sein de la cellule familiale, les contacts que l'on peut avoir quand on partage un repas, quand on embrasse quelqu'un ou qu'on lui donne l'accolade, c'est toutes les situations dans lesquelles on est en contact avec quelqu'un sans porter de masque.

Patrice Héraud, directeur adjoint de la CPAM du Gard Copier

Une quarantaine de personnes embauchées et formées

De 80 personnes à la mi-mai, on est passé aujourd'hui à 100 personnes mobilisées au sein de cette brigade, la CPAM ayant recruté une quarantaine de CDD. Tous ont été spécialement formés pour appeler les personnes positives et leur demander de communiquer le nom et les coordonnées de ceux qu'elles ont potentiellement pu contaminer. "Les personnes qu'on a au téléphone sont conscientes que le but, c'est d'enrayer cette épidémie pour le bien de tout le monde explique Véronique Paquet qui travaille à la CPAM et membre de la brigade. Elles ont déjà souvent prévenu les personnes avec qui elles ont été en contact. Notre rôle, c'est de leur expliquer qu'on va appeler ces personnes pour leur donner des informations plus complètes sur les gestes barrières, l'isolement et pouvoir les accompagner pour qu'elles puissent réaliser le test, avoir accès aux masques en pharmacie." L'entretien par téléphone dure entre vingt et trente minutes. "C'est aussi important de rassurer les personnes et de les accompagner dans cette démarche un peu nouvelle pour toute la population."

"Personne n'est à l'abri de ce virus"

L'objectif, c'est de prévenir le plus rapidement les cas contacts pour qu'ils se mettent à l'isolement et se fassent tester. "Ça permet de casser la chaîne de contamination du virus explique Patrice Héraud. Personne n'est à l'abri et des situations graves peuvent intervenir pour des personnes qui ne présentaient pas des situations de fragilité, ex nihilo. " Ce que confirme Véronique Paquet. "_Depuis quinze jours, trois semaines, on se rend compte qu'_en termes de tranches d'âge, on a toute la population, des tout-petits jusqu'aux personnes très âgées et on a des personnes qui à partir de 30/50 ans ont des symptômes assez graves."

Véronique Paquet, membre de la brigade Covid Copier