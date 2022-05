"Ils étaient des figures" : à Saint-Tropez, un hommage a été rendu aux deux saisonniers décédés

Les larmes ont beaucoup coulé ce mercredi à Saint-Tropez. Une centaine de personnes ont rendu hommage à Kylian et Cédric, deux saisonniers d'une vingtaine d'années décédés la semaine dernière à Gassin, après avoir été percutés par un automobiliste.

"Deux gars gentils, toujours proches des autres"

Un lâcher de ballons était organisé en leur mémoire, près du restaurant où travaillait Kylian. Parmi les personnes présentes : des amis, saisonniers, anciens collègues, habitants... John, 37 ans, a bien connu les deux jeunes hommes. "Deux gars gentils, adorables, ils avaient toujours le sourire, toujours la patate, ils étaient toujours proches des autres, ils étaient devenus des figures du village en l'espace de trois ans".

Le rendez-vous était donné devant le restaurant ou travaillait Kylian. © Radio France - Luc Chemla

L'hommage a eu lieu près du restaurant ou travaillait Kylian. © Radio France - Luc Chemla

Qu'ils soient des proches ou même des clients du restaurant où il travaillait, tous ont par exemple la même image de Kylian : "Un très jeune garçon qui était adorable avec tout le monde, quelqu'un de très gentil", "Il était toujours heureux et quoi qu'il arrive il sera toujours dans notre cœur", "Un garçon adorable, généreux, il aidait tout le monde", "Il était très apprécié dans le quartier et dans la ville". Au-delà de l'émotion, de la "tristesse" et de la consternation, certains expliquent ressentir de la colère. "C'est incompréhensible."

Le conducteur, lui, a été mis en examen pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Ce Varois de 33 ans avait déjà été condamné à cinq reprises entre 2017 et 2019 pour des délits routiers.