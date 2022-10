Une centaine de personnes rassemblées à Dijon en soutien au peuple iranien

Un rassemblement en soutien aux femmes iraniennes et au peuple iranien était organisé ce samedi 1er octobre à Dijon. Une centaine de personnes, iraniennes d'origine ou non, se sont retrouvées place de la Libération.

Depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu en Iran après la mort de Masha Animi, 22 ans, tuée par la police des mœurs, pour "port de voile inapproprié". En France, plusieurs rassemblements étaient organisés ce samedi 1er octobre, en soutien au peuple iranien. A Dijon, le rendez-vous était donné place de la Libération, à 14h00. Dans la foule, des iraniens d'origine, mais pas seulement. "Je suis venue apporter mon soutien à ce peuple qui souffre et qui n'hésite pas à se battre", souffle Justine, venue de Quetigny.

Des chants iraniens et des discours ont été prononcés pendant le rassemblement © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Sous son parapluie, Amir est ému. Né en Iran, il est arrivé à Dijon il y a une quinzaine d'années. Il tenait à être présent au rassemblement. "Je pense à mes frères et sœurs, mes cousins et toute ma famille restés en Iran. Je suis inquiet pour eux. J'aimerais leur dire d'aller manifester mais j'ai peur pour leur sécurité. Ici, à Dijon, je peux m'exprimer librement… alors, je le fais pour eux." A côté de lui, Rojin, 20 ans. Arrivée d'Iran il y a deux ans, elle suit une licence de langues à l'Université de Dijon. Certes inquiète pour son pays, elle tenait à faire passer un message d'espoir. "De nombreux politiques et artistes de notre pays nous ont apporté leur soutien. Cette fois ci, le soulèvement du peuple est trop fort. Je sens que le jour de la libération de mon peuple peut arriver bientôt."

Rojin croit en la libération de son pays © Radio France - Charlotte Schuhmacher