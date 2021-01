PHOTOS : une manifestation à Nîmes contre l'obligation du masque pour les enfants à l'école

Ils étaient une bonne centaine à venir du Gard et parfois d'un peu plus loin, des parents opposés au port du masque pour leurs enfants à l'école, dès six ans. Rassemblés sur l'Esplanade, à Nîmes, ce samedi 9 janvier, leurs pancartes disaient : "laissez respirer nos enfants" ou encore "sourires pour tous". Et, debout sur le banc reconverti en tribune, se succédaient des orateurs pour dire tout le mal qu'ils pensaient de l'obligation du masque pour les enfants à l'école.

Parmi ces manifestants, une femme avec une affiche dans le dos : "mère de famille obligée de maltraiter sa fille". Quasiment aucune personne présente n'était masquée. Avec eux, David Guyon, avocat montpelliérain. Il avait pris la parole pour expliquer qu'avec 2 collègues parisiens il avait monté un site : Click'n Requete, pour aider les particuliers à contester le décret qui oblige les enfants à porter un masque à l'école dès 6 ans. Selon lui, plus de 80.000 visites depuis la mi-novembre et plus de 3.400 personnes ont téléchargé la requête à personnaliser avant de l'adresser à la justice.

Manifestation contre le port du masque par les enfants à l'école, Esplanade à Nîmes, samedi 9 janvier © Radio France - Philippe Thomain

