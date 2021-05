Une centaine de personnes secrètement rassemblées pour un spectacle de Dieudonné au nord de Toulouse

Un drôle de ballet s'est déroulé ce samedi en fin de journée sur la commune de Saint-Jory. Une centaine de voitures se sont en effet massées en quelques minutes le long de la départementale 820 qui relie la commune à Castelnau d'Estrètefonds, une route très utilisée au nord de Toulouse.

Garés au bord de la route ou en amont sur un terrain privé, les participants répondaient tous à l'invitation lancée par l'humoriste et polémiste Dieudonné sur un événement Facebook. Le lieu de rendez-vous était resté secret jusqu'au dernier moment. C'est un groupe de riverains de Saint-Jory, alerté par le rassemblement, qui a prévenu les autorités.

Un rassemblement légal

Il faut le rappeler, depuis la levée du confinement, les rassemblements de moins de 1000 personnes en plein air ne sont plus interdits. L'attroupement d'hier était donc légal, qui plus est sur un terrain privé. Les riverains et le maire de Saint-Jory, que nous avons joint, restent en revanche plus circonspects sur le désordre que l'événement a pu causer au bord d'une route très fréquentée, "avec des voitures garées un peu n'importe comment, dans le contexte sanitaire que l'on connaît".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rapidement sur place, les gendarmes ont réalisé plusieurs contrôles, que ce soit d'alcoolémie ou encore de stupéfiants. Les participants sont repartis au compte-goutte peu avant 21h et l'heure du couvre-feu.

En octobre dernier, Dieudonné avait déjà réalisé un spectacle, cette fois dans un hangar et dans un autre contexte sanitaire, du côté de Strasbourg, rassemblant près de 300 personnes.