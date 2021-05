Une centaine de personnes réunies à Besançon en soutien à la Palestine

Une centaine de personnes ont répondu à l'appel de l'Association France Palestine Solidarité ce samedi 29 mai à Besançon pour "ne pas oublier le peuple palestinien".

Les manifestants se sont rassemblés place du 8 septembre. Plusieurs associations et syndicats ont pris la parole et accusent Israël de mener une politique discriminatoire et violente à l’encontre des Palestiniens : "Il n'y a plus de tirs de roquettes, plus de sang, mais le peuple palestinien continue de souffrir".

250 personnes il y a deux semaines à Besançon

L'antenne franc-comtoise de l'association a également appelé via Whatsapp des Palestiniens actuellement dans la bande de Gaza. Il y a deux semaines, au plus fort des affrontements entre le Hamas et Israël, environ 250 personnes s'étaient mobilisées à Besançon.

Rassemblement en soutien au peuple palestinien ce samedi à Besançon. © Radio France - Thomas Vichard

Le cessez-le-feu se poursuit au Proche-Orient, les tirs de roquette ont fait 253 morts côté palestinien, 12 côté israélien début mai. Des affrontements provoqués notamment par des menaces d'expulsion de familles palestiniennes au bénéfice de colons israéliens dans un quartier de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé par Israël depuis 1967.