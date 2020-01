Une centaine de personnes réunies pour un "rodéo sauvage" à Antibes

Samedi, en milieu d'après-midi, une centaine d'Azuréens se sont retrouvés à Antibes pour s'adonner à un "rodéo sauvage" à Quads et à deux-roues. La police recherche activement l'organisateur de ce rassemblement formellement interdit par la loi.

Antibes, France

Une centaine d'Azuréens se sont rassemblés samedi vers 15 heures 30 devant l'Azur Arena d'Antibes pour un "rodéo sauvage". L’événement avait été organisé sur les réseaux sociaux.

Certains conduisaient des Quads, d'autres des motocross... tous viennent de communes de la Côte d'Azur. Ils ont entre 13 ans et plus de 50 ans.

Des policiers du département ont dû intervenir en renfort. Ils ont contrôlé tous les participants et procédé à une trentaine de verbalisations pour défaut d'assurance et infractions au code de la route. Trois véhicules non homologués ont été transportés à la fourrière.

L'organisateur du rassemblement n'a pas encore été identifié mais il est activement recherché par les services de police. Les vidéos de surveillance et informations récupérées sur place sont analysées pour remonter jusqu'à lui.