Reims : Une centaine de professeurs et de directeurs rendent hommage à Christine Renon

Reims, France

Plusieurs rassemblements d'enseignants et de directeurs d'écoles se sont tenus ce jeudi dans toute la France. Un hommage adressé à Christine Renon, directrice d'une école de Seine-Saint-Denis. Elle s'était suicidée dans son établissement la semaine dernière, à l'âge de 58 ans.

Des appels à la grève avaient été lancés par plusieurs syndicats. Dans la Marne et les Ardennes, plusieurs mobilisations ont été observées, notamment à Châlons-en-Champagne, Épernay et Charleville Mézières. Devant le rectorat de l'académie de Reims, une centaine de personnes se sont réunies. Elles dénonçaient les conditions de travail éprouvantes du personnel pédagogique et de leur direction et déploraient le suicide de leur collègue francilienne.