Une centaine de réfugiés ukrainiens, dont une vingtaine d'enfants, accueillis à Aimargues

Une centaine de personnes sont accueillies dans ce village vacances d'EDF. Des femmes surtout, une vingtaine d'enfants également et quelques hommes, des non-Ukrainiens qui faisaient leur vie en Ukraine, certains mariés avec des Ukrainiennes. Ce vendredi matin, alors que la Croix Rouge organise cet accueil d'urgence avec des dons de nourriture de la banque alimentaire, des hommes font une partie de petits-chevaux pour tuer le temps. Plus loin des femmes discutent. Autour de quelques tables dans ce qui est la cafétéria de ce village de vacances, deux adolescentes font un puzzle. Des enfants plus jeunes, crayon en main, font du coloriage tandis qu'à l'extérieur deux jeunes garçons jouent au foot.

Tout paraît calme, presque anodin. Sauf qu'à l'entrée, les bénévoles de la Croix-Rouge répartissent les piles de nourriture disposées sur deux grands alignements de tables et, tout au fond, une table disparaît sous des vêtements de toutes tailles. C'est bien un accueil d'urgence pour des réfugiés de guerre. Tous font les même cauchemars que Tatiana : "_Je ne dors pas, je me vois toujours en train de courir_, de me chercher un abri dans tous mes rêves. C'est assez traumatisant." Elle était étudiante en première année d'informatique à Kiev.

Tous ont laissé des membres de leur famille et/ou des amis au pays et tous tentent de les joindre, avoir des nouvelles. Beaucoup ont envie de revenir au pays, le plus tôt possible. C'est le cas de Iula, femme d'une trentaine d'années, dont son mari traduit les propos : "dès que la situation sera stable, dès que possible" dit-elle. Son mari, Amin, préfèrerait lui refaire sa vie en France : "Je suis cuisinier. En Ukraine j'ai un restaurant, et avec la guerre, tout est fini. _Comme je parle un peu français, j'ai décidé de venir ici en France pour vivre une nouvelle vie_. Parce que ma fille, Dominica, est petite. 5 ans. C'est beaucoup de stress."

Beaucoup de stress, beaucoup de questions en tête, et pour beaucoup l'envie de travailler. C'est pour l'instant impossible pour eux. D'ici peu, tous seront reçus en préfecture pour étudier leur statut. Ils devraient recevoir une carte de "population déplacée". Une carte valable 6 mois et renouvelable jusqu'à 3 ans. Une carte qui leur ouvrira le droit à une couverture sociale, le droit à une allocation financière comme les réfugiés même si, administrativement, ils ne le sont pas encore, le droit à scolariser les enfants, le droit de travailler légalement en France, le droit également aux APL, pouvoir se loger de façon autonome s'ils travaillent.