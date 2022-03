Une centaine de réfugiés ukrainiens sont arrivés à Nancy ce samedi

Dès leur descente du bus, deux enfants se précipitent sur le petit parc de Gentilly pour cueillir des petites fleurs blanches tandis que leur parents récupèrent les rares bagages qu'ils ont eu le temps de prendre. Les visages sont tirés, les yeux rougis, ils n'ont sans doute pas dormi du voyage, trop préoccupés par ceux qu'ils ont laissé derrière eux.

Un important dispositif d'accueil

Partis de Lublin en Pologne mercredi, les deux bus sont arrivés ce samedi à la mi-journée. A bord des deux véhicules affrétés par la ville de Nancy et la Métropole, se trouvent 94 ukrainiens dont une majorité de femmes et enfants. Ils ont été accueillis à la salle des fêtes de Gentilly où un important dispositif composé de médecins, de psychologues et de bénévoles de la protection civiles les attendaient pour les aider dans leurs premiers pas en France. Lionel Nace est le chef du service des urgences du CHRU de Nancy "nous avons une équipe à trois branches : une équipe du SAMU et du service Urgences adultes, une équipe pédiatrique parce qu'il y a beaucoup d'enfants, et puis une cellule de la partie médico-psychologique, pour gérer les problématiques liées au psycho-trauma". Certains enfants auront sans doute besoin d'un accompagnement explique le docteur Anne Borsa-Dorion, chef du service des urgences pédiatriques au CHRU de Nancy "même s'il ne comprennent pas tout, ils observent bien qu'il y a des tensions, qu'ils sont séparés d'un de leur parents, que ceux-ci sont affolés".

Un important dispositif pour accueillir les réfugiés a été mis en place © Radio France - Mohand Chibani

Même si on ne se comprend pas, nos sourires suffiront pour communiquer

Après le repas qui leur a été offert dans cette même salle de Gentilly, les réfugiés vont découvrir les familles qui se sont portées volontaires pour les héberger pendant quelques temps. Parmi, elles, Brigitte, qui habite Laxou. Elle a hâte de découvrir son invité, une ukrainienne de 52 ans et son fils "Pour moi c'était naturel d'accueillir un réfugié chez moi. ça me rappelle ma propre histoire lorsque mes parents italiens ont fui le fascisme. Je vais essayer de donner à cette personne tout le bonheur possible et même si on ne se comprend pas, nos sourires suffiront pour communiquer de bonnes choses".

Dès leur descente du bus, deux enfants ukrainiens cueillent des fleurs © Radio France - Mohand Chibani

Définir les projets de vie

Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la Métropole est également présent pour souhaiter la bienvenue aux familles ukrainiennes "mais maintenant il faut organiser la vie de ces personnes, on va tenter de définir leur projet de vie, il va falloir inscrire les enfants dans nos écoles, parce que malheureusement nous devons être lucides, la guerre va durer, l'exode des ukrainiens va se poursuivre, et c'est la solidarité européenne qui doit maintenant jouer à plein".

Mathieu Klein proposera lors du prochain conseil municipal de voter pour une subvention en faveur de la ville polonaise de Lublin pour aider à la prise en charge des enfants ukrainiens.