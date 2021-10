Une centaine de salariés et d'ex "sécurisent" la centrale de Gardanne, la direction demande l'évacuation

Un nouvel épisode du bras de fer entre la CGT et Gazel Energie, propriétaire de la centrale électrique de Gardanne, après la fin du charbon annoncée par Emmanuel Macron. Une centaine de salariés et ex, licenciés cet été, disent "sécuriser le site" depuis ce mardi. La direction porte plainte.

Quel avenir pour la centrale électrique de Gardanne-Meyreuil ? Près de trois ans après la décision d'Emmanuel Macron, de fermer les centrales à charbon en France en 2022, la page semble bien difficile à tourner. En effet l'unité biomasse, censée remplacer l'unité charbon à l'arrêt depuis l'annonce présidentielle, ne fonctionne toujours pas.

Les rares emplois maintenus sur place (70 emplois selon la CGT, 80 selon Gazel Energie) paraissent bien dérisoires sur les 80 hectares de la centrale, répartis sur les communes de Gardanne et Meyreuil, au nord de Marseille.

"Occupation illégale" pour la direction, "mise en sécurité" pour la CGT

Depuis ce mardi, une centaine de salariés - et ex-salariés licenciés cet été - sont en grève ou occupent le site, soutenus par la CGT. Pour Nadir Hadjali, "il n'y a pas d'occupation, il y a une mise en sécurité des salariés". Joint par France Bleu Provence, le secrétaire général adjoint du syndicat à la centrale de Gardanne, conteste les accusations de violences portées par la direction de Gazel Energie. Il n'y a pas de voyous chez nous. Les salariés qui veulent travailler, le peuvent. Le portail est ouvert".

Le syndicat évoque "la protection" du site après des "pannes et incidents répétés mettant en danger les salariés et les riverains". La direction de Gazel Energie, propriétaire de la Centrale, dénonce dans un communiqué, "des menaces, des dégradations et une occupation illégale". Elle annonce porter plainte et demande l'évacuation du site par les forces de l'ordre.

Selon les informations de France Bleu Provence, une Assemblée Générale des salariés et anciens de la centrale est prévue ce mercredi matin pour décider des suites de la grève.

