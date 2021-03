Fête en plein air devant la Rodia : environ 100 jeunes teufeurs réunis sans masque à Besançon

Un système sonore, une centaine de jeunes teufeurs en train de danser, des poubelles remplies de canettes de bière, c'est le décor d'une fête en plein air, organisée au bord du Doubs, au niveau de la Rodia, à Besançon, samedi 20 mars en début de soirée.

On a la musique et l'alcool"

Sur place, les participants affirment que la teuf est autorisée par la Rodia et que les policiers sont passés : "ils nous ont juste demandé de remettre nos masques". Mais Lou-Salomé précise : "les masques ont les a, mais sous le menton". La jeune femme de 19 ans éclate de rire et poursuit : "ça fait trop longtemps qu'on n'a pas pu danser comme ça, ça fait trop de bien" et son amie Emeline de renchérir : "et puis là on ne manque de rien, on a la musique et l'alcool".

Les policiers sont passés rappeler les consignes sanitaires

Contactée, la police affirme en effet être passée rappeler aux teufeurs de bien porter le masque, sans pour autant leur demander de se disperser. Reste à savoir si la fête prendra fin à 19 heures, horaire du nouveau couvre-feu.