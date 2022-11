Une centenaire mise à l'honneur à la fête des conscrits de la Cluse-et-Mijoux

C'est une fête des conscrits un peu particulière qui s'est déroulée ce dimanche midi à la Cluse-et-Mijoux dans le Haut Doubs. Une, presque, centenaire a été de la partie. Marie Lucas soufflera ses 100 bougies dans 11 jours. Une trentaine d'habitants nés en 2 ou en 5 (1962, 65, 82, 85...) ont acclamé la doyenne de la commune. Un retour de cette tradition en grande pompe après deux éditions annulées à cause du COVID.

ⓘ Publicité

Une arrivée digne d'une rock star

Marie Lucas, habite le village depuis 1970. Elle est très connue des plus anciens et les plus jeunes ont également déjà entendu parler d'elle. En vue de l'événement une arrivée classique n'était pas envisageable. À 99 ans, Marie, a fait son apparition dans un side-car sans casque. "Il voulait que je mette un casque, mais j'ai refusé. Ça m'aurait décoiffée", dit-elle toute sourire.

Je ne fume pas, je ne bois pas et j'essaie d'être toujours en mouvement. Voilà le secret de ma longévité. - Marie Lucas, 99 ans.

Il n'y a pas que son âge qui force au respect. Il y a aussi son caractère bien trempé. "Je ne me laisse pas faire quand je joue au tarot avec des plus jeunes", martèle-t-elle. Surtout, elle est très en forme et autonome. "J'ai fait du parapente, pour la première fois à 97 ans. Et en juin dernier de la Montgolfière".

Dans le temps, on en a bavé, on manquait de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, je me rattrape. Je fais tout ce qui me passe sous la main. - Marie Lucas

loading

Les habitants sont admiratifs de sa longévité

Tous les habitants peu importe leurs âges sont bluffés de sa forme. "Elle a appris à nager à 60 ans. Il y a encore pas longtemps, elle plongeait et c'est le médecin d'arrêter par précaution", déclare Jean-Claude, amusé. Vivre aussi longtemps fascine la plupart des conscrits, mais cela fait peur à d'autres. "J'aurais peur de voir tous mes amis partir avant moi", confie Jean-Charles.

loading

Marie Lucas fêtera son centième anniversaire le 21 novembre prochain et sera la première habitante de la Cluse-et-Mijoux à atteindre cet âge.