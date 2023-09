Une centrale solaire à Lubersac, sous les fenêtres et aux bords des jardins de riverains agacés

Si l'on demande l'avis de Jean-Pierre sur cette centrale, séparée par une "zone tampon", à seulement 50 mètres de son grillage, sa position est claire : "non, ce n'est pas très esthétique", regrette cet habitant de Lubersac où cette centrale solaire a été inaugurée, ce mercredi, par les élus et dirigeants de l'entreprise Luxel, filiale d'EDF Renouvelables, chargée de la construction.

Plus de 7800 panneaux composent cette centrale installée sur près de 4,6 hectares de terres agricoles anciennement exploitées. "Je préfère une terre agricole où l'on voyait passer des chevreuils et tout ces petits animaux. Je ne suis pas contre les panneaux mais je pense qu'il a suffisamment de terres inexploitées qui peuvent en recevoir", dit encore Jean-Pierre, venu tout de même à l'inauguration du site pour poser ses questions.

Production équivalente à la consommation de la commune de Lubersac

Le projet a été lancé en 2016 par des échanges entre Luxel et les élus avant de se concrétiser. Mise à disposition du terrain en 2018, vote du conseil municipal de Lubersac en 2019, permis de construire en 2020 puis mise en service de la centrale en juillet 2022. "Soit on veut de nouvelles énergies et on accepte certains projets et c'est le cas ici mais il y a toujours des différents", reconnait Francis Comby, maire de Beyssenac, président de la communauté de communes du pays de Lubersac-Pompadour et également vice-président au conseil départemental de la Corrèze.

Un projet vanté pour son respect de l'environnement rappelle Arnaud Ponche, le directeur de Luxel, l'entreprise qui a bâti cette centrale. "Elle produit de l'électricité propre et décarbonée, l'équivalent de la consommation de la commune de Lubersac", explique-t-il. "On aurait pu faire plus gros mais on a travaillé avec les riverains pour recréer des plantations. On travaille avec un éleveur qui vient faire pâturer de moutons, une vingtaine de ruches ont été installées", termine Arnaud Ponche.