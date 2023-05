Une Cerbérienne participe au concours "J'aime mon clocher" pour alerter sur l'état de l'église

Francine Martinez-Margerin souhaitez attirer l'attention sur l'église de son village. C'est chose faite. Abonnée au magazine hebdomadaire Le Pèlerin, elle a participé à leur concours d'écriture "J'aime mon clocher", avec une consigne : rédiger une missive adressée au clocher de son village. La Cerbérienne a saisi l'occasion pour raconter comme l'église de la Transfiguration du Saint Sauveur subit les affres du temps. Son texte a été retenu parmi les douze finalistes, elle représente la région Occitanie. Un vote des lecteurs doit départager les différents écrits. Le vainqueur sera annoncé le 4 juin prochain.

"Quand il pleut, il pleut à l'intérieur de l'église"

Encore surprise de figurer parmi les finalistes du concours Francine Marinez-Margerin espère que son écrit sera utile à son église. "J'ai écrit cette lettre d'abord pour rendre hommage aux paroissiens qui s'occupent de cette église et qui se désespèrent de la voir dans cet état. C'est une préoccupation très importante dans notre petite communauté alors j'ai voulu en parler."

Dans l'église, l'accés à la tribune est fermé, du plâtre se détache des murs à cause de l'humidité. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Dans l'église l'accès à la tribune est condamné. "Je pourrais y donner les cours de catéchisme c'est l'endroit idéal pour se retrouver, sous cette rosace, mais on ne peut pas en profiter. Le plâtre s'effrite et des gravats tombent à cause de l'humidité". Exposée plein ouest, l'église fait face à la mer et les embruns ont raison de sa façade. Les paroissiens ont aussi remarqué une infiltration dans le toit "quand il pleut, il pleut dans l'église" déplore Francine Martinez-Margerin.

Profiter du concours pour rendre visible la situation de leur église

L'église de la Transfiguration du Saint Sauveur, bâtie en 1880, appartient au diocèse. Ce dernier a déjà réalisé des travaux d'imperméabilisation dans la sacristie, mais ne dispose pas des fonds nécessaires pour assurer le reste des travaux. Aussi les Cerbériens envisagent de créer une association de protection du patrimoine de Cerbère, afin de récolter des dons et obtenir des subventions, nécessaires à la restauration de l'église. Une démarche que Francine espère faciliter grâce à la visibilité du concours d'écriture : "J'espère qu'en la faisant connaitre, on pourra nous aussi rencontrer des gens qui nous aiderons."

Sa lettre a été retenue avec onze autres, elle a été publiée dans le numéro du magazine Le Pèlerin du 4 mai dernier. Les lecteurs doivent départager en votant du 4 mai au 4 juin sur le site du magazine.