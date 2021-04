Une cérémonie à Paris en hommage au résistant périgourdin Hubert Faure

Hubert Faure est décédé le samedi 17 avril dernier. Le résistant périgourdin recevra les hommages militaires, ce vendredi 23 avril, à Paris, puis sera inhumé dans la plus stricte intimité en Gironde.

Il était l'un des 177 français ayant débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Le résistant périgourdin, Hubert Faure, est décédé samedi 17 avril dans son appartement parisien à l'âge de 106 ans.

Une cérémonie avec les hommages militaires à Paris

Une messe sera organisée en son honneur ce vendredi 23 avril à Paris, des hommages militaires lui seront adressés en l'église Notre-Dame de l'Assomption. Son inhumation aura, elle, lieu ce samedi 24, dans la plus stricte intimité à l'église de Bayas, en Gironde.

Engagé dès l'âge de 20 ans

Né le 28 mai 1914 à Neuvic, Hubert Faure avait fait ses études au lycée Saint Joseph de Sarlat. Il s'était engagé en 1934, un an après le décès de son père, un poilu mort en 1933 des suites des blessures au gaz de la bataille de Verdun. Le Périgourdin avait été fait prisonnier en 1940 avant de s'échapper. Hubert Faure rejoindra les forces françaises libres en Angleterre en 1943.

La reconnaissance de la nation

Emmanuel Macron salue dans l'histoire d'Hubert Faure "une formidable leçon d'engagement et d'héroïsme". Le président de la République lui exprime "la reconnaissance de la nation" et adresse à ses proches ainsi qu'aux commandos marine héritiers des Français du Jour J "ses condoléances sincères, sa confiance et son amitié indéfectible".

Le 1er janvier 2021, Hubert Faure avait été élevé à la dignité la plus haute de la Légion d'honneur, celle de Grand-croix.