Une cérémonie pour le général Humbert, presque inconnu à La Rochelle, mais star en Irlande

Le maire de Ballina Seamus Weir (au centre) et une partie de la délégation venue d'Irlande pour commémorer le général Humbert. Ils découvrent la plaque qui sera dévoilée ce dimanche.

C'est une figure historique méconnue en France, mais une vraie star en Irlande : le général Amable Humbert, parti le 6 août 1798 de La Rochelle à la tête de trois vaisseaux et un millier d'hommes, pour aider les Irlandais à s'affranchir de la domination britannique. Une expédition qui a tourné court, mais qui a laissé des traces indélébiles chez les Irlandais, pour qui 1798 est à jamais "Year of the French". Cela vaut bien une cérémonie, ce dimanche après-midi dans le quartier du Gabut à La Rochelle. 225 ans jour pour jour après le départ de cette expédition.

Une plaque sera dévoilée à 15h, en présence de l'ambassadeur d'Irlande en France et de l'ambassadeur de France en Irlande - c'est dire l'importance du symbole. Avec en prime la déambulation de la Garde Chauvin , des Charentais-Maritimes passionnés de reconstitution historique, qui défileront en costume napoléonien. La délégation irlandaise a droit à d'autres réjouissances, comme ce concert organisé samedi soir au... Général Humbert's Pub.

Les graines de l'émancipation

C'est dans le nord du comté irlandais de Mayo que le souvenir du général Humbert est le plus fort. C'est là que vit Sharon Horkan, passionnée de reconstitution historique et fan absolue du général : "Humbert a débarqué dans la baie de Killala avec ses trois bateaux, et il a rallié 2.000 habitants de la région, pour libérer Killala, puis marcher sur Ballina. Avant de disperser les Anglais à Castlebar. Malheureusement, ça s'est mal terminé, mais ça a semé les graines d'une libération future. Humbert a apporté à l'Irlande quelque chose d'essentiel : l'espoir."

