Une chaîne humaine de 50 000 gilets jaunes en préparation dans les Landes

Landes, France

Les gilets jaunes espèrent mobiliser 50 000 personnes rien que dans les Landes ce dimanche 27 janvier. Il ne s'agit pas d'une nouvelle manifestation, mais d'une chaîne humaine entre Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques jusqu'à Versailles. Quatre autres chaînes humaines se formeront en parallèle, à partir de Lille, Marseille, Strasbourg et Chateaulin, et toutes convergeront au même en droit, dans les Yvelines.

En tout, cela représente 2600 kilomètres, dont 140 dans les Landes (de Tarnos à Saugnacq-et-Muret). L'objectif des gilets jaunes étant de battre le record du monde. "Pour moi, cela symbolise la solidarité que l'on a rencontré depuis le début du mouvement. Elle était perdue [jusqu'alors], chacun était individualiste. Depuis le début du mouvement on voit une fraternité qui renaît dans notre pays", s’enthousiasme Laurence Verouil, organisatrice de la chaîne humaine dans les Landes.

Un travail de fourmi" - Laurence Verouil.

Depuis plus de deux semaines, cette assistante maternelle s'emploie à mobiliser le plus de gilets jaunes possible dans le département landais. "On doit être douze ou quinze sur le département recrutés pour faire ce travail de fourmi. Nous distribuons des tracts, aux ronds-points et aux péages." Pour ceux qui se trouvent plus loin dans les terres comme à Tarbes ou Toulouse, ils pourront rejoindre la chaîne humaine par un système de covoiturage ou de bus, spécialement affrétés pour l'occasion. "C'est un sacré boulot", affirme Laurence Verouil.

2000 personnes tous les cinq kilomètres

Les gilets jaunes travaillent également sur une cartographie. Diffusée sur les réseaux sociaux, elle doit permettre aux participants de connaître les différents points d'accueil dans les Landes. "Il y aura un point d'accueil tous les cinq kilomètres et nous avons besoin de 2000 personnes tous les cinq kilomètres", détaille l'organisatrice.

La chaîne humaine a été déclarée auprès de la préfecture.