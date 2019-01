Une chaîne humaine de gilets jaunes autour des arènes de Nîmes

Nîmes, France

Des gilets jaunes main dans la main autour des arènes de Nîmes. Pour l'acte XI de leur mouvement, les manifestants ont formé une chaîne humaine autour des arènes de Nîmes. Pendant environ cinq minutes, la chaîne est restée en place puis les manifestants se sont dispersés.

Les gilets jaunes forment une chaîne humaine autour des arènes de Nîmes. #acteXI#GiletsJaunespic.twitter.com/EGg1LSFy3Z — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) January 26, 2019

Un symbole de solidarité

" Je donne la main à des gens que je ne connais pas pour montrer que je suis solidaire avec eux. Depuis le début du mouvement je me sens revivre", affirme une manifestante les larmes aux yeux. "C'est 2 000 ans d'histoire qui nous regardent", ajoute son voisin. D'autres sont là pour dénoncer le réchauffement de la planète avec des pancartes où on peut lire "sauvons les ours polaires pas les actionnaires".

Cette chaîne humaine a été organisée pour dénoncer, entre autres, le réchauffement climatique. © Radio France - Julie Munch

Une chaîne humaine, plus grande cette fois est organisée dimanche 27 janvier entre Nîmes et Montpellier.