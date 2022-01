Une chaîne humaine organisée sur la Promenade des Anglais à Nice par un mouvement issu des anti-pass

Les organisateurs, issus du collectif "Mouvement du peuple 06", ont voulu sortir de la traditionnelle manifestation anti-pass du samedi et rassembler, plus largement, leurs concitoyens sur la Promenade des Anglais pour une chaîne humaine "du cœur."

600 personnes étaient inscrites à la chaîne humaine organisée par le Mouvement du peuple 06, un collectif maralpin issu du mouvement anti-pass sanitaire. Ils étaient finalement plus de 1.000 réunis sur la Promenade des Anglais, ce samedi 29 janvier à la tombée de la nuit. Pour diverses raisons. Si les manifestants anti-pass ont largement contribué à la chaîne humaine, d'autres personnes ont aussi participé, pour s'exprimer contre la politique gouvernementale, ou regretter "le manque d'humanité" de la société, comme le confie une retraitée.

Les pancartes et banderoles nombreuses dans la manifestation anti-pass n'étaient pas vraiment de mise ce samedi soir sur la Promenade des Anglais. Car ce n'est pas le but, nous assure Jacinthe. "C'est plus une action symbolique, en-dehors de la manifestation. C'est juste s'unir dans la bienveillance, et la liberté, dit-elle. Pour montrer au gouvernement que nous sommes capables de nous unir malgré nos différences."

Une autre participante revendique son opposition au pass vaccinal, une autre au vaccin. Marie-Françoise, elle, veut "remettre l'humain au centre." Un badge écolo sur la poitrine, d'un mouvement proche du candidat niçois à la présidentielle Jean-Marc Governatori, elle assure que "ce groupe attire l'amitié, l'amour, le lien entre les gens."

4.500 manifestants anti-pass à Nice, selon les organisateurs

La manifestation anti-pass plus traditionnelle a elle réuni 1.000 personnes selon la préfecture, 4.500 selon les organisateurs, une légère baisse par rapport à la semaine précédente (5.800 selon les organisateurs).