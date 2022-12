Une chaine Youtube pour raconter l'histoire des pieds-noirs de la région Sud

Deux journalistes petites filles de pieds-noirs Laura Sahin et Sarah El Younsi, ont réalisé ces 60 portraits.

Il y a 60 ans, les Français d'Algérie étaient rapatriés en France. Samedi 3 décembre, à l'Hôtel de Région, la Région Sud a rendu hommage aux pieds-noirs, dont beaucoup sont installés à Marseille et en Provence. Une histoire encore compliquée à raconter dans une série de portraits diffusés sur une chaîne YouTube. 30 femmes et 30 hommes se racontent, pour transmettre aux générations futures.

ⓘ Publicité

Les deux réalisatrices de ces portraits, Laura Sahin et Sarah El Younsi, sont deux journalistes, mais petites filles de pieds-noirs. Pour elles, c'est important d'enfin libérer la parole : "Ils avaient besoin de dire des choses que leurs parents eux-mêmes avaient entassées, et finalement chacun a son point de vue qui va faire un peu mieux comprendre l'histoire."

"Derrière nous, plus personne pourra en parler." Alain, Français d'Algérie

Parmi ces témoignages, il y a celui d'Alain, Marseillais. Il avait 16 ans quand il a quitté l'Algérie. Pour lui, 60 ans plus tard, il est nécessaire de transmettre aux plus jeunes : "C'est très important, ça fait partie de ce travail de mémoire. Derrière nous, plus personne pourra en parler."

Pour ce devoir de mémoire, la Région a investi 500.000 euros dans cette chaine YouTube en ligne "Pieds-noirs en région sud, 60 ans après"