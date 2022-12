Une chanson de Johnny tous les midis : dans la Loire, Nathalie impose sa passion à ses collègues

Allumez le feu, l'envie, toute la musique que j'aime... etc. Ce lundi 5 décembre, à l'occasion des cinq ans de la mort de Johnny Hallyday, ses chansons vont résonner en boucle toute la journée dans l'atelier de L'Etole, à Charlieu (42). Parmi les quatre salariées qui travaillent là, il y a Nathalie, 54 ans et fan de la première heure de l'idole des jeunes. "Le jour de son anniversaire le 15 juin et le jour de sa mort le 5 décembre, mes collègues m'autorisent à en écouter toute la journée", explique-t-elle.

Les autres jours, Patricia, Marie et Nadine ne sont pas épargnées pour autant, car à midi depuis cinq ans, le rituel est le même : Nathalie monte le son de sa petite radio pour "la minute Johnny" et dès les premières notes, elle se met à chanter. "Moi j'aime bien l'embêter, s'amuse Patricia, je lui dis qu'il ne chante pas mais qu'il crie et ça la fait partir au quart de tour, c'est ça le plus drôle". Nadine, elle, redoute la date anniversaire du 5 décembre : "Je vais peut-être être malade ce jour-là !" dit-elle dans un éclat de rire.

A midi, tous les jours, Nathalie travaille au son de Johnny © Radio France - Aurélie jacquand

Il y a aussi le calendrier Johnny, au mur, et les photos accrochées jusque sur la machine à coudre de Nathalie : "J'en aurais bien mis plus, mais elles ne veulent pas, j'avais un drapeau, mais elles me l'ont fait enlever". "Il était énorme ! précise Marie, on est obligé de mettre le haut-là sinon il y en aurait partout".

L'ambiance est bon enfant et d'ailleurs Sophie, la patronne, se souvient parfaitement du 5 décembre 2017 : "On savait que ce serait un drame pour Nathalie, alors je lui ai vite fabriqué une étole, rien que pour elle, avec des photos de Johnny. C'est joyeux de voir quelqu'un avoir un amour inconditionnel pour un chanteur".

"Il m'apaise. Je lui parle. J'en ai besoin"

Cette passion, Nathalie la nourrit depuis qu'elle a une vingtaine d'années. "Je ne sais pas l'expliquer, mais j'ai besoin de lui, de le voir et de l'entendre, tous les jours". On la croit quand elle nous décrit sa chambre : "Il est au mur, j'ai des objets partout et même ma housse de couette ! Je dors avec" sourit-elle, "Mon petit copain c'est la première chose que je lui ai demandé, si il aimait Johnny !".

Elle porte même son idole sur elle, via des bagues, un pendentif et un bracelet à son effigie et puis il y a les initiales "JH" tatouées sur la main droite. "J'aurais bien fait son visage, mais c'était trop cher", avoue la couturière. C'est aussi pour des raisons d'argent et parce que la vie est émaillée de regrets, qu'elle ne l'a jamais vu en concert.

Nathalie s'est fait tatouer JH sur la main droite © Radio France - Aurélie Jacquand

Tennessee, sa chanson préférée

"Je l'aime et plus je vieillis plus je l'aime", conclut Nathalie qui se prête au jeu des anecdotes : "Ma fille qui a accouché en juillet a appelé son fils Gabriel ! pour me faire plaisir. Il faut dire que mes filles ont été bercées aux chansons de Johnny".

Et quand on lui demande quelle est sa chanson préférée : "Toutes celles que je peux chanter, les anciennes, mais surtout Tennessee. D'ailleurs j'ai dit à mes enfants que je voulais être enterrée sur cette chanson, mais en remplaçant Tennessee par Nathalie", dit-elle dans un sourire.

