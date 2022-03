Une charte de bonne conduite pour éviter les débordements aux cérémonies de mariage à Lunel

Ras le bol des débordements après les mariages à Lunel ! La mairie met en place, depuis jeudi 24 mars, une charte de bonne conduite pour les cérémonies. Elle stipule que tout retard du couple impliquera un report de la célébration. Pour le cortège, il est interdit de crier, de jeter des pétards, de mettre de la musique trop fort, de brandir un drapeau, de bloquer la route ou encore de faire des dérapages. D'autres communes héraultaises l'ont déjà mise en place. Comme à Béziers depuis février 2019 ou à Juvignac. À Montpellier, les mêmes règles sont imposées sous forme de règlement depuis novembre 2020.

"On n'est pas dans un stade de football. Il faut célébrer tout en respectant les autres" - Stéphane Alibert, adjoint à la sécurité à la mairie de Lunel.

Cette charte est mise en place parce qu'il y a eu trop de débordements. Comme pour ce mariage, début mars, officié par Stéphane Alibert, adjoint à la sécurité à la mairie de Lunel. Les mariés sont arrivés avec une demi heure de retard : "La voiture des mariés arrivent. Personne ne descend. Je tape à la fenêtre. Le marié sort et me demande pourquoi je tape. Quand je leur demande pourquoi ils sont en retard, je n'ai aucune explication ou excuse. Je commence donc la cérémonie dans état dérangé. L'agent administratif aussi. On se demande si on reporte ou pas. Nous avons décidé de maintenir la cérémonie parce qu'il y avait beaucoup de témoins et que la famille était au complet. La cérémonie a été agréable mais pas pour nous. Cette charte est là pour le bien vivre ensemble et pour marquer le respect qui n'est pas assez présent aujourd'hui."

Trop de débordements sur la route

L'idée n'est pas de rendre moins festif le mariage. Mais pas au détriment des riverains explique Stéphane Alibert : "un mariage ça doit être un moment de joie, sans manquer de respect à autrui." Des exemples de débordements, il en a plusieurs. Notamment par rapport au non respect du code de la route "il y en a qui mettent en danger les piétons, qui font trois fois le tour du rond-point, qui crient et agitent des drapeaux. On n'est pas dans un stade de football." Il n'y a pas de chèque de caution demandé ni de mesure coercitive, cette charte est avant tout un rappel au civisme.