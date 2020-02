Une charte de la participation citoyenne en Haute-Saône

C’est une conséquence du mouvement social des gilets jaunes il y a un peu plus d’un an, le Conseil Départemental de la Haute-Saône lance sa « charte de la participation citoyenne ».

Le principe a été voté en séance plénière en juin 2019, désormais des projets ont été identifiés comme étant ouverts à la consultation citoyenne. Il s’agit par exemple pour en citer quelques-uns, de la réhabilitation du collège Gérôme à Vesoul, de la déviation de Gray on encore la politique des EHPAD.

Pour Emmanuel Faivre, le directeur général des services au département de la Haute-Saône, l'idée est vraiment de co-construire avec des personnes concernées certains projets.

On va définir des moyens financiers, des moyens humains, des calendriers d'intervention et on pourra aller de la simple réunion d'information à des démarches beaucoup plus intégrées avec des groupes de travail en fonction des différents sujets.

On pourra aussi recourir à des méthodes de questionnaires auprès des citoyens pour pouvoir vraiment évaluer au mieux leurs besoins et leurs attentes, pour les intégrer dans nos projets le plus tôt possible parce que plus on le fait au plus on peut les intégrer efficacement.