Une chasse au trésor pour les enfants de Belfort grâce au Secours Populaire

Des dizaines d'enfants terrifortains ont participé au premier acte des "Journée bonheur", organisées par le Secours Populaire, ce dimanche 26 juillet à Belfort. De 9 heures à 17 heures, ils ont participé à une chasse au trésor dans le square François Géant, situé dans le Faubourg de Montbéliard.

Tout le monde gagne

Le thème de la journée ? Les pirates. Pour accéder au trésor, les enfants doivent d'abord passer par cinq épreuves sportives : jeu d'adresse, pétanque, chamboule-tout, un slalom de foot et badminton. Et à l'issue de chaque atelier, un bénévole leur pose une énigme sur le thème. "Comment s'appelle le navire des pirates ?", par exemple. Ils notent leurs réponses sur une feuille puis à la fin du parcours, vont les soumettre au coffre des pirates, qui s'ouvre si les propositions correspondent. Et tout le monde gagne. Dans le coffre : un sac rempli de chocolats.

Les enfants devaient d'abord participer à des ateliers sportifs, sous l’œil des bénévoles du Secours Populaire. © Radio France - Thomas Vichard

L'objectif, c'était évidemment de proposer à ces enfants qui ne partent pas en vacances un moment de loisir et de détente qui change de l'ordinaire. C'est réussi selon Nesrine, 12 ans : "C'était amusant et bien de faire ça, parce que souvent on ne sait pas quoi faire pendant les vacances". Même son de cloche pour Houria, la maman du petit Ilyas : "A cause de la situation actuelle, on reste chez nous cette année, du coup, ça fait du bien ! Mon fils est excité depuis ce matin à l'idée de faire cette chasse au trésor."

La journée des oubliés des vacances aura-t-elle lieu ?

L'initiative de cette journée d'activités est nationale, mais chaque fédération locale choisit comment elle l'organise. Dans le Territoire de Belfort, l'idée est venue pendant le confinement et s'est concrétisée courant juin. "C'est un parcours sans prétention, mais quand les enfants découvrent le trésor, et c'en est vraiment un dans chaque sac, ça pétille dans les yeux, c'est ce qui nous fait le plus plaisir", raconte Jacqueline Guot, la secrétaire générale du Secours Populaire du Territoire de Belfort.

La traditionnelle journée des oubliés des vacances du Secours Populaire devrait bien avoir lieu cette année, fin août, mais le juge de paix sera évidemment la situation sanitaire du pays. L'an passé, les enfants du Territoire de Belfort s'étaient rendus au parc animalier Le Pal, en Auvergne.