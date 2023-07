Une Cherbourgeoise reprend son tour de France contre les violences sexistes

Elle se définit comme aventurière, journaliste et autrice féministe. Le 1er juillet, la Cherbourgeoise Marie Albert a repris son tour de France à pied contre les violences sexistes. Elle est partie d'Hendaye, au Pays basque, pour une traversée des Pyrénées d'ouest en est. Au menu : 922 kilomètres et trois mois de randonnée en solitaire pour la jeune femme de 29 ans.

Elle a débuté ce périple en 2020. Une "marche politique" selon elle, pour se réapproprier l'espace public. L'idée de ce tour de France est née en 2019, après avoir arpenté les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. A l'époque, Marie Albert avait dédié les 700 derniers kilomètres de son périple aux victimes de féminicides. Avec ce Survivor Tour, la Cherbourgeoise a voulu vivre une autre expérience. Et surtout, mettre fin à ce qu'elle appelle "le mythe du grand méchant loup". "J'ai acheté une tente et décidé de dormir dans la forêt. Et là, ça a déclenché plein de réactions de peur. j'en ai fait un combat féministe. L'idée, c'est de se dire : j'ai subi beaucoup de violences sexuelles et sexistes dans ma vie en ville, au travail, chez moi... Ce n'est pas dans la forêt, la nuit, que je vais subir le pire, car il n'y a personne !", explique la jeune femme.

"Les femmes ont le droit de vivre en fait"

Un périple qui s'inscrit aussi dans un contexte : pendant l'été, à la demande du ministre de l'Intérieur, les forces de l'ordre vont distribuer des flyers. Le but : rappeler aux femmes les gestes à avoir en cas d'agression sexiste. "C'est toujours aux femmes de faire attention, de porter plainte, d'éduquer les autres. J'ai le droit de marcher, bivouaquer, d'être seule. En tant que femme, on aurait besoin d'une protection. Moi je passe mon temps à dire que le problème, ce n'est pas moi, mais les hommes. Sur le chemin de Compostelle, j'ai subi des agressions sexuelles pas parce que c'est le chemin de Compostelle, mais juste parce qu'il y a des hommes. Les violences sont partout. Les femmes ont le droit de prendre toute la place qu'elles veulent. de vivre en fait", souligne la Cherbourgeoise.

En 2020, 1.500 km entre Dunkerque, dans le Nord, et Lannion, en Bretagne. Une marche au cours de laquelle elle découvre le Cotentin, et notamment Cherbourg. L'année suivante, Marie a relié Lannion à Arcachon, près de Bordeaux. Cette fois, la jeune femme de 29 ans s'attaque aux Pyrénées. "Jusqu'à la Méditerranée, via le GR10. Ce tour va me prendre au moins six-sept ans en tout car je ne pars que l'été. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire mais je pense que c'est intéressant de commencer à voyager seule si on en a les moyens et l'envie, parce que ça apporte une liberté incroyable", ajoute Marie. Au total, Marie prévoit de parcourir 10.000 km à pied au cours de ce tour de France des frontières et des littoraux.