Une chercheuse d’origine annécienne reçoit le prix Jeune Talent de la fondation l’Oréal-UNESCO

Elle s'appelle Mathilde Legrand, elle a 28 ans, elle est doctorante en robotique. Elle travaille aujourd'hui dans un laboratoire à Paris. Ce prix va lui permettre d’investir dans des outils pour vulgariser son travail et pouvoir le présenter au plus grand nombre

Mathilde Legrand est spécialisée en biomécanique et travaille actuellement au sein de l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (à Sorbonne Université à Paris) sur les outils de contrôle pour les prothèses de bras à destination de personnes qui sont nées sans bras ou qui ont subi un acte chirurgical d’amputation.

Ses travaux de thèse portent spécialement sur le contrôle des prothèses de bras. Elle-même adepte de basketball et musicienne, elle rêve de permettre, grâce à ses travaux, à des personnes amputées du bras de pratiquer le sport et la musique.

C’est gratifiant de se dire que les femmes ont leur place dans les métiers scéniques et techniques – Mathilde Legrand

"On peut être doctorante en robotique, vouloir faire carrière et mener une vie de famille"

Le Prix Jeunes Talents L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science c’est un montant de 15 000 euros et un programme de formation au leadership, afin d’avoir les moyens de briser plus facilement le plafond de verre.