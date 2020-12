Une chercheuse de l'Université du Mans enquête sur la charpente de Notre Dame de Paris

“Cette catastrophe s’est transformée en un immense laboratoire”, résume Aline Durand. La Sarthoise, professeure des Universités en histoire et archéologie du Moyen Age ne cache pas son enthousiasme à la veille d’entamer son travail d’étude de la charpente brûlée de Notre-Dame de Paris. “Cela peut sembler affreux de le dire ainsi mais pour nous, c’est une opportunité qui, par son ampleur et son niveau, ne se représentera probablement jamais”, ajoute la chercheuse, responsable du CReAAH : le centre de Recherche en Archéologie, Archéosiences, et Histoire à l’Université du Mans. Dans le cadre du vaste chantier scientifique de Notre-Dame de Paris, piloté par le CNRS et le Ministère de la Culture, Aline Durand est chargée avec d’autres collaborateurs, d’analyser l’état du bois de la charpente ainsi que sa provenance. Même si des éléments existent déjà sur ce sujet, ils ne sont que parcellaires. Le travail de la Sarthoise sera déterminant pour faire avancer les connaissances sur la cathédrale parisienne, en partie détruite par l’incendie le 15 avril 2019.



Dans quel état est réellement la charpente de Notre-Dame ?

Pour effectuer ses recherches, Aline Durand aura accès aux morceaux de charpente brûlés actuellement stockés dans un vaste entrepôt en région parisienne, près de Roissy. La Mancelle, spécialiste en histoire et archéologie du Moyen Age, va devoir dans un premier temps évaluer l’état sanitaire des bois de chêne. “Je dois essayer de déterminer, grâce aux vermoulures, les insectes qui ont colonisé ces bois. Nous voulons connaître le degré d’infestation des bois de Notre Dame : 10% ? 20% ? 30% ?”, explique-t-elle. Car il existe “des idées reçues à ce sujet” justifie Aline Durand. “La charpente n’est peut-être pas en si bon état qu’on le dit”. Ensuite, détaille la chercheuse, “Nous devons déterminer quels types de ravageurs du bois ont colonisé la charpente. Nous sommes capables de dire, selon les insectes, si le bois a été colonisé sur pied (c’est à dire au moment où il était vivant), une fois stocké ou bien lorsque le bois était déjà manufacturé et que la charpente était déjà en place.”



D’où vient le bois de la charpente de Notre-Dame ?

La seconde question à laquelle va devoir tenter de répondre la professeure de l’Université du Mans est celle de l’origine du bois utilisé pour la charpente de Notre-Dame de Paris. Certes, au Moyen Age, l’Evêché était propriétaire de vastes forêts en Ile-de-France mais rien n’indique que les chênes utilisés pour la cathédrale en soient issus. Sur ce sujet, aussi curieux que cela puisse paraître, “il n’existe pas, à l’heure actuelle, de données fiables”, indique Aline Durand. Pour ce faire, la Mancelle va s’appuyer sur les données des dendrochronologues qui, à partir des cernes de rondelles de bois de la charpente, vont pouvoir dater précisément les chênes utilisés. “Ils disposent de courbes de référence par régions”, explique la chercheuse qui, elle, travaillera sur les sources écrites (de la période médiévale XIè - XIIIè siècle) pour corroborer cette datation et surtout préciser l’origine du bois. “Nous verrons si les résultats des dendrochronologues correspondent ou non à l’état des propriétés ou d’achats figurant dans les archives", explique-t-elle.

Vers une meilleure connaissance de l’état des forêts au Moyen Age

Aline Durand émet l’hypothèse qu’au moins une partie du bois de la charpente de la cathédrale Notre Dame de Paris ne provient pas de l’Ile-de-France. “D’après nos sources, on pense que l’Evêché a acheté du bois, lequel est venu par bateau via la Marne, l’Yonne ou la Seine. Les arbres ont aussi pu être remontés des forêts des boucles de la Seine”, avance la Professeure, spécialiste en histoire et archéologie du Moyen Age. Plus largement encore, au-delà du seul cas de Notre-Dame de Pairs, les recherches permettront de préciser l’état des forêts à l’époque : leur physionomie, leur structure, leur morphologie (Futaies? Taillis?). “C’est l’un des enjeux du projet”, précise Aline Durand.

Dans quel état est le bois de la charpente ? - Aline Durand, chercheuse, professeure des Université au Mans