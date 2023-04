Une chirurgienne russe obtient son statut de réfugiée politique en Charente

Ekaterina Bikova est arrivée en Charente il y a un an au début de la guerre en Ukraine

Ekaterina Bikova, 33 ans, était chirurgienne ORL pour les enfants à l'hôpital d'Ekaterinenbourg, en Sibérie occidentale. Elle vient d'obtenir son statut de réfugiée politique, un peu plus d'un an après son arrivée à Angoulême, au tout début de la guerre en Ukraine. Elle a été limogée de l'hôpital russe en 2019 parce qu'elle avait refusé de voter pour Poutine aux élections de 2018. Elle a été blessée, emprisonnée pour sa participation à des meetings de l'opposant russe Alexeï Navalny. Les policiers l'ont menacée d'être séparée de sa fille Varvara, aujourd'hui âgée de six ans, si elle ne quittait pas la Russie. : "un conte de fées horrible", dit-elle.

Aujourd'hui, Ekaterina parle un français impeccable : "c'est une question de survie", explique-t-elle, "pour comprendre et être comprise". Sa petite fille a aussi obtenu le statut de réfugié politique. La jeune femme a un diplôme de chirurgienne ORL, qu'elle veut mettre en valeur dans un hôpital ou une clinique en Charente, pour "remercier la France en l'aidant". Pour l'instant, elle prodigue bénévolement des soins aux étudiants, et nourrit des sans-abris à l'église Saint-Martial. Un couple de réfugiés russes est arrivé récemment en Charente, où il attend le même statut qu'Ekaterina.

