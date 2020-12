Une chorale de Noel sous les fenêtres des habitants du quartier Saint-Roch de Cambrai

Dans la cour fermée de la résidence Blériot, une dizaine de bénévoles du centre social Saint-Roch avec leurs bonnets rouges chantent les standards de Noel.

Au départ c'était pour un retraité isolé qu'ils accompagnent normalement dans le cadre de Visit'âge, mais le concert profite finalement à tout le monde. Au fil des chansons les fenêtres, les portes s'ouvrent, avec des habitants qui n'hésitent pas à venir en robe de chambre comme Sylvie qui immortalise ce petit moment de grâce avec son portable

J'ai entendu ça et je me suis précipitée parce que c'est trop beau, c'est magnifique. Ça donne du baume au cœur avec tout ce qu'on vit actuellement. C'est une très très bonne idée, et j'espère que ça donnera de l'espoir à tout le monde