Une chorale dédiée aux sans-abris sous la direction de l'Opéra de Tours

C'est devenu leur lieu de répétition mensuel. Dans l'église Saint-Julien, en haut de la rue Nationale, une petite dizaine de sans-abris s'essayent à la chanson, avec la chorale "Chœur de rue", lancée en janvier par l'Opéra de Tours, en partenariat à la fondation Orange. Un projet calqué sur ce qui se fait déjà à Nantes depuis quelques temps.

Au piano, David Jackson donne le la pour un petit échauffement des cordes vocales. Le chef de chœur de l'opéra de Tours commence par un chant swahili, venu d'Afrique de l'Est. Et petit à petit, les sans-abris élèvent la voix sous le très beau "Y’a d’la joie", de Charles Trenet. Une musique qui résume bien l'esprit de cette joyeuse troupe.

Si tu n'as plus ce lien social, tu n'as plus rien, et moi, je n'ai pas envie de le perdre

Manu est un habitué de cette chorale. Il est là depuis le début. "J'ai entendu parler de ce projet avec le café associatif La barque que je fréquente régulièrement. Je me suis dit : 'Pourquoi pas ?' Et maintenant, j'attends avec impatience les répétitions, chaque mois." Cet ancien artisan dans le BTP n'a plus de domicile fixe depuis la faillite de son entreprise, il y a huit ans. Artiste dans l'âme, le tout juste quinquagénaire vend des tableaux qu'il peint pour lui permettre de payer quelques nuits d'hôtel, actuellement. "Ça me fait du bien d'être ici car personne ne nous juge. On passe un bon moment et quand je sors d'ici, je suis vide. Je ne pense plus à rien. J'ai juste envie de chanter toute la nuit."

Ce "Chœur de rue", c'est aussi une façon pour Manu de garder un lien avec la société. "Si tu n'as plus ce lien social, tu n'as plus rien, et moi, je n'ai pas envie de le perdre. Avec des participations à des expériences comme ça, je consolide ma façon de dire qu'il faut que je m'accroches, que je continue à faire des choses, à m'impliquer dans la société. Ça ne sert à rien de rester dans son coin à ressasser les problèmes. Ce qui est bien, c'est qu'on échange avec des gens qui n'ont aucun problème par rapport à nous. Et l'air de rien, dans une discussion, il y a des portes qui s'ouvrent. Je me dis que je suis sur le bon chemin."

Une représentation prévue en novembre

Hicham ne dira pas le contraire. Après huit mois passés dans la rue, il est sur la voie de la réinsertion grâce à l'association Entraide et Solidarités, qui lui a trouvé un petit logement dans la résidence Le Cherpa. C'est la première fois qu'il assiste à une répétition et il reviendra pour celle de juillet, séduit par la bienveillance du concept. "Les gens sons souriants. Quand je suis arrivé, tout le monde est venu me voir pour me demander si ça allait. La communication, c'est la base. Et là, je me sens bien. En plus, j'adore chanter, j'avais un groupe avant."

Julie Boudsocq, responsable de la médiation à l'opéra de Tours, regretterait presque de ne pas avoir fait cette chorale plus tôt. "Quand on voit le résultat, c'est clair qu'on est ravis. La musique, c'est un langage universel. On chante avec des gens qui ont des morceaux de vie difficiles, très différents mais on s'en fiche. On est là, on chante tous ensemble et on fait leur prendre conscience qu'ils sont un groupe." Un groupe auquel s'est greffé depuis quelques temps des femmes battues, des migrants ou des personnes en situation de handicap par exemple. Les bénévoles qui les suivent se sont aussi pris au jeu et se joignent à la chorale. Une représentation est prévue courant novembre.