Une chouette dessinée à Dijon grâce à un GPS de course à pied

Dijon, France

Et pourtant on ne part pas du côté d'Angoulême où se tient le festival international de la BD, non on reste en Côte-d'Or pour découvrir une drôle de pratique. Car ce dessin là vous ne le verrez pas au sol, rien à voir avec le street art et ces grandes fresques sur goudron, ce dessin là a été réalisé avec un parcours de footing grâce à une application numérique de course en pied, ça s'appelle du GPS drawing. En novembre dernier c'est donc un jeune dijonnais, qui a réalisé une chouette après avoir couru 10 kilomètres en ville rapporte le journal Le Bien Public. Evidemment dans la capitale des Ducs cela allait de soi ! Et pour faire ce dessin, il a emprunté les prinipales places de la Ville, du square Darcy à la place de la République, la rue de la Liberté ou encore la place Darcy.

Un dessin réalisé grâce à une application GPS de course à pied

Comme d'autres coureurs, il avait vu le requin dessiné à Paris par la triathlète Marine Leleu. La sportive nantaise très présente sur Instagram et twitter, a réalisé ce dessin en marchant dans la capitale 50 kms. Une réalisation qui lui a pris près de 10 heures tout de même. Et cela a donc inspiré d'autres sportifs puisque depuis il y a eu aussi une cigogne à Strasbourg. Son auteur s'appelle Antoine un jeune homme de 26 ans.

Après le requin géant de Marine Leleu, un cycliste dessine un éléphant à Nantes: comment réaliser un "GPS drawing"? https://t.co/iqeshdoJ6j — RTBF info (@RTBFinfo) November 6, 2018

Mais attention, le GPS drawing ça se prépare explique le jeune homme